Co znajdzie się w nowym budżecie w UK? Minimum wage, podatki, płace w sektorze publicznym – oto najważniejsze prognozy

Co znajdzie się w jesiennym budżecie 2021 w UK?

Fot. Getty

Nowy budżet ma zostać ogłoszony już 27 października. Co może się w nim znaleźć? Oto przewidywania dotyczące minimum wage, podatków wynagrodzeń w sektorze publicznym i innych ważnych kwestii.

W rozpoczynającym się jutro tygodniu Kanclerz Skarbu Rishi Sukak przedstawi Izbie Gmin jesienny budżet oraz raport dotyczący dotychczasowych wydatków Skarbu Państwa. Tym samym Kanclerz zaprezentuje brytyjską strategię finansową na nadchodzące miesiące, która w jakiś sposób powinna zbalansować straty, jakie Wielka Brytania poniosła w związku z pandemią.

Co znajdzie się w nowym jesiennym budżecie? Czego się spodziewać pod względem płac i podatków? Oto najnowsze przewidywania dotyczące podstawowych kwestii – od minimum wage przez sektor publiczny i pożyczki studenckie, aż po zmiany klimatyczne.

Co znajdzie się w jesiennym budżecie 2021?

Podwyżka minimum wage

Pierwszą ważną sprawą, jaka powinna zostać podniesiona przez Kanclerza 27 października 2021 roku, jest podwyżka płacy minimalnej. Przypomnijmy, że w marcowym budżecie Rishi Sunak ogłosił podwyżkę minimum wage do 8,91 GBP oraz obniżył próg wiekowy z 25 do 23 lat. Co może się zmienić tym razem?

Ze względu na naciski laburzystów i organizacji pozarządowych na gabinet Borisa Johnsona, dotyczące podwyżek wynagrodzeń – szczególnie dla poszkodowanych zawodowo w czasie pandemii młodych ludzi – wstępne doniesienia mówią, że Rishi Sunak może ogłosić kolejną podwyżkę minimum wage, podnosząc płacę minimalną nawet do 9,42 GBP. Byłby to aż 5-procentowy wzrost stawki minimalnej.

Na początku miesiąca temat ten został podniesiony przez Sky News, jednak Boris Johnson nie rozwiał żadnym wątpliwości, odpowiadając dość tajemniczo: „Powinniście poczekać i zobaczyć, co zrobi Rishi Sunak, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby opiekować się ludźmi w nadchodzących miesiącach”. Podwyżka minimum wage jest zatem jak na razie niepewna, choć prawdopodobna.

Odmrożenie płac sektora publicznego

Powszechnie oczekuje się, że Kanclerz Skarbu zakończy roczne zamrożenie płac w sektorze publicznym. Przypomnijmy, że płace sektora publicznego zostały zamrożone w celu kontrolowania deficytu w najgorszym czasie lockdownów i pandemii. Zamrożenie płac dotknęło 1,3 miliona brytyjskich pracowników, wśród których znalazły się takie grupy, jak urzędnicy, nauczyciele, policjanci, strażacy czy wojskowi. Zamrożenie nie objęło pracowników NHS pracujących na pierwszym froncie walki z pandemią. Teraz, gdy najgorsze wydaje się być już za nami, przewiduje się, że wynagrodzenia w sektorze zostaną odmrożone, co oznacza możliwe podwyżki.

Podatki

Czy w jesiennym budżecie 2021 spodziewane są jakiekolwiek zmiany podatkowe? Według przewidywań podwyżki podatków, dotykające zwykłych mieszkańców UK, są w obecnej sytuacji bardzo mało prawdopodobne, ponieważ by zdobyć pieniądze na walkę z pandemią i jej skutkami, rząd pożyczył aż 299 miliardów funtów, co jest najwyższą kwotą od 1946 roku. Skarbówka nie jest zatem w patowej sytuacji i nie ma koniczności podnoszenia podatków wszystkim. Ponadto, już wcześniej rząd ogłosił podwyżkę o 1,25 proc. składni NI.

Wzrośnie jednak podatek dla wielkich firm, co zostało ogłoszone już wcześniej. Od kwietnia 2023 roku podatek korporacyjny wzrośnie z 19 proc. do 25 proc. Oczekuje się także, że rząd podniesie podatek od zysków kapitałowych, choć jak na razie jest zamrożony do 2026 roku.

Czy podatki mogą zostać obniżone? Przemawiając na konferencji Partii Konserwatywnej w poniedziałek 4 października, Kanclerz Skarbu powiedział, że, owszem, planuje obniżyć podatki obejmujące bezpośrednio zwykłych pojedynczych obywateli, ale może minąć trochę czasu, zanim rząd będzie w stanie to zrealizować. Przypomnijmy, że wcześniej Ministerstwo Skarbu zamroziło już progi podatku dochodowego.

Pożyczki studenckie

Ważną sprawą, o jakiej głośno w ostatnich dniach w brytyjskich mediach są też pożyczki studenckie. Kanclerz Skarbu może obniżyć próg spłaty kredytów studenckich, co może zaoszczędzić Wielkiej Brytanii około 2 miliardy funtów rocznie. Eksperci alarmują jednak, że planowana zmiana może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową angielskich i walijskich studentów.

Wydatki związane ze zmianami klimatycznymi

Ministerstwo Skarbu nie opublikowało jeszcze przeglądu planów dotyczących redukowania emisji CO2 – choć przegląd miał zostać opublikowany wiosną 2021 roku. Można się zatem spodziewać, że przy okazji jesiennego budżetu Ministerstwo nadrobi zaległości. Przypomnijmy, że Wielka Brytania chce zmniejszyć emisję CO2 o 78 proc. do 2035 roku i zejść do poziomu zerowego do 20250 roku. 27 października prawdopodobnie zostaną oficjalnie ogłoszone szczegółowe rozwiązania w tej kwestii.