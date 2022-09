Co zaplanowano na najbliższe dni do czasu pogrzebu królowej Elżbiety? I jak będzie wyglądać ceremonia pogrzebowa?

Mimo że trumna z ciałem królowej pozostanie w Westminster Hall do pogrzebu, aby ludzie mogli oddać cześć monarchini, cztery najbliższe dni także zostały skrupulatnie zaplanowane. Wiadomo również, jak będzie wyglądać sama ceremonia pogrzebowa.

Oto, jaki jest plan zgodnie z operacją „London Bridge”, na każdy z czterech kolejnych dni poprzedzających pogrzeb królowej Elżbiety II i dlaczego dzisiaj król Karol ma wyjątkowy czas. Wiadomo również, jaki będzie przebieg samej ceremonii pogrzebowej zaplanowanej na poniedziałek.

Plan na czwartek, 15 września

Po bardzo trudnym ostatnim tygodniu, w czasie którego król Karol wywiązywał się z wielu swoich obowiązków, w czwartek, 15 września swój czas przeznacza na to, na co nie miał do tej pory okazji przez natłok wydarzeń i ceremonii.

Nareszcie, po tygodniu od śmierci swojej matki, król Karol ma prywatny dzień refleksji i nie bierze udziału w żadnych wydarzeniach publicznych, chociaż wiadomo, że pracuje nad przygotowaniami do nowej roli i już otrzyma tzw. czerwone pudła z dokumentami rządowymi.

Jak podano, Karol przebywa dzisiaj w swojej posiadłości Highgrove w Gloucestershire, która jest otoczona lasami i polami. Z kolei książę i księżna Walii odwiedzają dziś Sandringham, aby obejrzeć kwiaty pozostawione na znak hołdu dla królowej w posiadłości. Natomiast hrabia i hrabina Wessex udali się do Manchesteru, gdzie zapalili świecę ku pamięci królowej i obejrzeli kwiaty na Placu św. Anny.

Księżniczka Anna w towarzystwie swojego męża Sir Tima Laurence’a odwiedziła Glasgow City Chambers, by spotkać się z przedstawicielami organizacji, których patronką była królowa.

Plan na 16 września

W piątek, 16 września król Karol wraz z małżonką udadzą się do Walii.

Plan na 17 – 18 września

Na pogrzeb mają zacząć wtedy przyjeżdżać głowy państw. W niedzielę o 20:00 z kolei odbędzie się minuta ciszy, aby upamiętnić królową.

Pogrzeb królowej 19 września

Na 19 września zaplanowane jest narodowe święto państwowe, aby jak najwięcej osób mogło obejrzeć i uczestniczyć w pogrzebie królowej, która do godziny 06:30 rano leżeć będzie w Westminster Hall.

Następnie trumna zostanie zabrana w wielkiej procesji wojskowej z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego na pogrzeb. Głowy państw, premierzy i prezydenci, europejskie rodziny królewskie i kluczowe osobistości życia publicznego zostaną zaproszone do zebrania się w opactwie, które może pomieścić 2000 kongregacji.

Nabożeństwo będzie transmitowane w telewizji. Po nim trumna zostanie zabrana w procesji z Opactwa Westminsterskiego do Wellington Arch, a następnie do Windsoru. Tam z kolei karawan pojedzie wraz z orszakiem do kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor przez Long Walk.

Późnym wieczorem odbędzie się prywatny pogrzeb z członkami rodziny królewskiej. Ostatnim miejscem spoczynku królowej będzie kaplica pamięci króla Jerzego VI, aneks do kaplicy głównej – gdzie pochowano jej matkę i ojca wraz z prochami jej siostry, księżniczki Małgorzaty. Trumna Filipa zostanie przeniesiona ze Skarbca Królewskiego do kaplicy pamiątkowej, aby dołączyć do trumny Królowej.

