Co za pomyłka! Maria Curie zamiast Mariah Carey - ZOBACZ ostatni przebój internetu!

Fot: Twitter

To ostatni przebój mediów społecznościowych! Fanka amerykańskiej piosenkarki Mariah Carey mieszkająca w Anglii na swoje urodziny miała dostać tort z wizerunkiem artystki. Jej znajomi jednak pokpili sprawę i dostarczyli prezent z twarzą... słynnej polskie fizyczki, Marii Curie!

Efekty tej pomyłki mogliśmy zobaczyć na Twitterze - Harriet Alida Lye "pochwaliła się" tą wpadką w mediach społecznościowych. - Moja kuzynka z Anglii powiedziała swoim znajomym, że chciałaby dostać na urodziny tort z wizerunkiem Mariah Carey - czytamy w jej wpisie. Doszło jednak do nieporozumienia. Jej znajomi "źle ją zrozumieli" i "przygotowali tort z wizerunkiem Marii Curie", słynnej polskiej fizyczki. Pomyłka polegała na tym, że w języku angielskim słowa "Curie" i "Carey" oraz "Marie" i "Mariah" brzmią w zasadzie tak samo. Nie sposób ich odróżnić w rozmowie.

GORĄCY TEMAT: List od Czytelnika: „Nie widzę nic pozytywnego w Wielkiej Brytanii prócz tego, że nauczyła mnie patrzeć inaczej na poszukiwanie pracy”

Trzeba jednak przyznać, że tort z wizerunkiem słynnej fizyczki, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, jednej z najwybitniejszych postaci współczesnej nauki i Polki znanej na całym świecie "wyglądał bardzo uroczyście".

A konkretnie tak:

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD