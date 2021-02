Co z zasiłkiem Child Benefit po wyjeździe z UK i powrocie do Polski?

Polacy wyjeżdżający z UK do kraju, czy to na kilka zaledwie tygodni, czy też na stałe, nie zawsze wiedzą, co się stanie z pobieranym przez nich zasiłkiem Child Benefit. Co trzeba zrobić w razie wyjazdu do Polski? Czy w takiej sytuacji musimy powiadomić Child Benefit Office?

Dodatek Child Benefit wypłacany jest każdemu rodzicowi (opiekunowi) dziecka do 16. roku życia (możliwość poobierania zasiłku kończy się w dniu 31 sierpnia przypadającym po 16. urodzinach dziecka) albo do 20. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Child Benefit, który przysługuje tylko jednemu rodzicowi (opiekunowi) dziecka, wypłacany jest raz na 4 tygodnie, na każde dziecko, bez żadnego limitu.

Różne są tylko stawki zasiłku, w zależności od ilości posiadanych dzieci. Na jedynaka lub najstarsze dziecko rodzic (opiekun) otrzymuje £21,05 tygodniowo, natomiast na każde kolejne dziecko - £13,95 tygodniowo.

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na oficjalnych stronach rządowych jeśli pobierasz Child Benefit i wyjeżdżasz za granicę na dłużej niż 8 tygodni, to jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Child Benefit Office. Jeśli opuszczenie UK ma miejsce na krótki czas, to zasiłek na dziecko nadal przysługuje i będziesz otrzymywać pieniądze. W tej materii obowiązują jednak konkretne regulacje:

Jak długo możesz otrzymywać zasiłek na dziecko w ramach wyjazdu "na krótki czas"?

Śmierć członka rodziny - do 12 tygodni

Leczenie ciebie lub twojej rodziny - do 12 tygodni

Każdy inny powód, na przykład wakacje lub biznes - do 8 tygodni

Co w przypadku wyjazdu na dłuższy czas?

Możesz nadal pobierać zasiłek na dziecko dłużej, jeśli mieszkasz w niektórych krajach lub jesteś "urzędnikiem/pracownikiem koronnym" (czyli po prostu pracownikiem szeroko pojmowanej brytyjskiej władzy lub administracji).

Jeśli przeprowadziłeś się do kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub Szwajcarii przed 1 stycznia 2021 rok (lub jeśli jesteś objęty innymi regulacjami wynikającymi z EU Withdrawal Agreement) możesz otrzymywać Child Benefit na dziecko, które z tobą mieszka w kraju EOG lub Szwacjii jeśli:

jesteś uprawniony do dalszego opłacania National Insurance w Wielkiej Brytanii

pozostajesz zatrudniony lub samo-zatrudniony w UK

Możesz nadal otrzymywać Child Benefit jeśli otrzymujesz jeden z tych zasiłków:

Contribution-based Jobseeker’s Allowance

Incapacity Benefit

Contribution-based Employment and Support Allowance

State Pension

Bereavement Allowance (Widow’s Pension)

Industrial Injuries Disablement Benefit

Jeśli ty i twój partner mieszkacie w różnych krajach możecie kwalifikować się do zasiłku na dziecko lub jego odpowiednika w obu krajach. Świadczenie zazwyczaj wypłaca kraj, w którym mieszka dziecko. Jeśli świadczenie jest większe w innym kraju, kraj ten dopłaci Ci dodatkowo.

Warto również dodać, że jeśli mieszkasz w którymś z krajów, który ma specjalną umowę o zabezpieczeniu społecznym z Wielką Brytanią możliwe jest, że również masz prawo do zasiłku Child Benefit. Oto lista tych krajów:

Barbados

Bośnia i Hercegowina

Kanada

Wyspy Normandzkie

Izrael

Kosowo

Mauritius

Czarnogóra

Nowa Zelandia

Macedonia Północna

Serbia

Szwajcaria

Pracownicy koronni delegowani do pracy poza UK

Możesz otrzymać zasiłek na dziecko jeśli jesteś "sługą koronnym" pracującym w dowolnym miejscu poza Wielką Brytanią - niezależnie od tego, czy Twoje dziecko mieszka z Tobą czy też nie. W celu ustalenia szczegółów w tej sprawie trzeba się skontaktować z Child Benefit Office.