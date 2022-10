Co z podwyżką zasiłków zgodnie z inflacją zaplanowaną na listopad?

Premier, Liz Truss w ostatnich tygodniach odmówiła potwierdzenia tego, czy podwyżka zasiłków zgodnie z inflacją faktycznie zostanie przeprowadzona w listopadzie. Pomimo rosnącej presji ze strony ministrów gabinetu i innych posłów, premier jest wciąż mało konkretna w tej sprawie.

Oczekuje się, że Liz Truss podejmie w listopadzie decyzję o podwyższeniu świadczeń socjalnych zgodnie z inflacją – poinformowała minister ds. pracy i emerytur, Victoria Prentis. Powiedziała „Sky News”, że „nie podjęto żadnej decyzji o podwyższeniu świadczeń”, ale jest pewna, że rząd „podejmie tę decyzję tak szybko, jak to możliwe”.

Podwyżka zasiłków zgodnie z inflacją

Informacja ta pojawiła się po tym, jak Downing Street podało, że premier słucha obu stron w debacie odnośnie podwyżki zasiłków i pozostaje niezdecydowana. Poinformowano, że Liz Truss musi wysłuchać członków gabinetu i kolegów, zanim zajmie stanowisko w sprawie.

Victoria Prentis powiedziała, że wydanie decyzji pod koniec listopada pozwoliłoby na rozpatrzenie przez Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur najnowszych danych dotyczących zarobków oraz najnowszych danych dotyczących inflacji, które mają pojawić się jeszcze w tym miesiącu.

Termin ewentualnej podwyżki świadczeń

- Nie można nic zrobić, dopóki nie pojawią się te dane. A potem należy się zastanowić, jak, jeśli w ogóle, podnieść świadczenia – i jaką kwotę wybrać. Ma [premier – przypis. red.] do tego bardzo dużą swobodę. Podejmujemy decyzję i komunikujemy się zwykle do końca listopada. Potem przechodzimy do kwestii legislacji w Izbie Gmin, co ma miejsce każdego roku w styczniu – i wtedy świadczenia zostaną podniesione lub nie – dodała Prentis.

Premier w ostatnich tygodniach odmówiła jednak zobowiązania się do podniesienia zasiłków zgodnie z inflacją, pomimo rosnącej presji, aby to zrobić w obliczu kryzysu związanego z kosztami utrzymania.

Obietnice wcześniejszego premiera

Przemawiając na konferencji torysów w Birmingham, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, Liz Truss powiedziała, że „nie podjęła decyzji”, czy spełnić obietnicę złożoną jeszcze przez Borisa Johnsona w sprawie podwyżki świadczeń.

- Jestem przekonana, że w czasie tej zimy musimy pomóc najbiedniejszym – powiedziała nowa premier.

Przewodnicząca Izby Gmin, Penny Mordaunt jest pierwszym ministrem, który w zeszłym tygodniu otwarcie sprzeciwił się pomysłowi niepodwyższania świadczeń wraz z inflacją, mówiąc:

- Zawsze popierałam, niezależnie od tego, czy chodzi o emerytury czy o nasz system opieki społecznej – nadążanie za inflacją. To ma sens. To jest to, na co głosowałam wcześniej – powiedziała.

Z kolei w ubiegły poniedziałek starszy deputowany torysów, Damian Green powiedział:

- Rząd powinien podnosić świadczenia zgodnie z inflacją. Poprzedni rząd powiedział, że tak się stanie, więc ludzie tego oczekują.

Były minister ds. transportu, Grant Shapps, także do tego namawia. Zapytany, czy chciałby, aby zasiłki wzrosły wraz z inflacją, powiedział:

- Oczywiście, każdy polityk chciałby to zobaczyć.

Ile zapłacimy za podwyżkę zasiłków?

Każdy wzrost świadczeń o każdy punkt procentowy dodaje 1,6 mld funtów do wydatków na opiekę społeczną. Zrozumiałe jest, że Downing Street rozważa zwiększenie Universal Credit za pomocą niższych wskaźników – takich jak wzrost średnich zarobków, zamiast inflacji.

Zasiłki są zwykle podwyższane zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnym (CPI) od września, a podwyżka wchodzi w życie w kwietniu następnego roku. Institute for Fiscal Studies szacuje, że każdy wzrost CPI o każdy punkt procentowy dodaje 1,6 miliarda funtów do wydatków socjalnych.

Baroness Stroud, która pracowała wcześniej dla byłego ministra pracy i emerytur, Iaina Duncana Smitha, a obecnie pracuje w Legatum Institute, ostrzegła, że brak podwyżek zasiłków zgodnie z inflacją doprowadzi w przyszłym roku do ubóstwa 450 000 osób w UK.

Awantura o zasiłki

Awantura o świadczenia pojawiła się po tym, jak rząd w sposób drastyczny zrezygnował z planów zniesienia 45 proc. stawki podatku od zarobków powyżej 150 funtów po powszechnej krytyce, także ze strony torysów, na początku tego miesiąca.

Liz Truss broniła w zeszłym tygodniu zwrotu o 180 stopni, twierdząc, że rząd „słucha”, a obniżka podatków „nie była zasadniczą częścią” planu wzrostu.

