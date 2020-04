Co z opieką nad kobietami w ciąży podczas kryzysu związanego z epidemią koronawirusa w UK?

W czasie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa część usług medycznych zostało zawieszonych, jednak kobiety w ciąży – zwłaszcza te, które są bliskie porodu muszą otrzymać niezbędną pomoc.

Dla kobiet w ciąży obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa należy do wyjątkowo stresujących, gdyż zwykle korzystają one z regularnej pomocy lekarza i wiedzą, że – gdy przyjdzie czas – będą musiały udać się do szpitala.

W przeciwieństwie do innego typu pomocy medycznej, porodu nie da się przełożyć na później lub anulować, dlatego oddziały położnicze nadal funkcjonują normalnie i planują oraz adaptują do sytuacji kryzysowej swoją opiekę, aby zminimalizować ryzyko zarażeniem Covid-19.

Niestety w sektorze tym mamy także do czynienia ze spadkiem liczby pracowników – wiele położnych i lekarzy zaraziło się koronawirusem lub zostało skierowanych na samoizolację. Od początku pandemii w UK jest o połowę mniej dostępnych położnych.

Z tego też względu bardzo prawdopodobne jest, że kobieta w ciąży doświadczy w tym okresie pewnych trudności w zakresie opieki, jednak nadal ten rodzaj pomocy jest w UK priorytetowy.

Obecnie nie ma żadnych dowodów na to, że kobiety w ciąży są objęte większym ryzykiem w związku z koronawirusem. W Wielkiej Brytanii pomoc udzielana jest im w trybie pilnym. Wiele rutynowych wizyt lekarskich w takich przypadkach jest świadczonych przez internet lub telefonicznie. Odbywają się także konsultacje online w przypadku, gdy kobiety potrzebują mniej pilnej pomocy.

