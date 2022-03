Co z obowiązkowymi maseczkami w samolotach Ryanair i Wizz Air? Z wymogu wycofał się już nawet LOT

Fot. Getty

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że wycofują się z obowiązkowych maseczek w swoich samolotach. A jak wygląda sytuacja w Ryanair i Wizz Air?

W związku ze znoszeniem restrykcji w kolejnych krajach, linie lotnicze coraz chętniej rezygnują z maseczek na swoich pokładach. Decyzje o wycofaniu obowiązku zakrywania ust i nosa przez pasażerów i personel pokładowy ogłosiły już między innymi takie linie, jak British Airways, Jet2, easyJet czy Virgin Atlantic.

W tym tygodniu, w związku ze zniesieniem ograniczeń pandemicznych w Polsce, o podobnej zmianie na swoich pokładach poinformowały też Polskie Linie Lotnicze LOT. Od 28 marca w samolotach LOT nie ma już obowiązku zakrywania ust i nosa, choć maseczki nadal można swobodnie mieć na twarzy przez całą podróż.

Przypomnijmy, że od poniedziałku 28 marca 2022 w Polsce nie obowiązują żadne restrykcje dla podróżnych zagranicznych – wycofano obowiązkowe testy, kwarantannę i formularze, zarówno dla zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. W sklepach, transporcie zbiorowym i innych miejscach publicznych nie trzeba też nosić maseczek, zakończono także nakaz izolacji dla osób zakażonych i ich współdomowników.

Polska nie jest oczywiście pierwszym krajem, który ogłosił koniec epidemii. Wcześniej na taki ruch zdecydowały się między innymi takie kraje, jak Wielka Brytania czy Republika Irlandii. Jak wiadomo, między Polską w tymi dwoma krajami wyspiarskimi Europy od wielu lat obserwuje się bardzo duży popyt na podróże lotnicze tanimi liniami, takimi jak Ryanair i Wizz Air.

Niestety, mimo wszystko zarówno irlandzki, jak i węgierski przewoźnik w tej chwili nie chce zrezygnować z obowiązkowych maseczek. Jednak według ustaleń portalu Tanie Loty, Ryanair prawdopodobnie zrezygnuje z maseczek w samolotach już w kwietniu.

Hi! Masks are still mandatory on all our flights. Thank you for the understanding.