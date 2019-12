Co wygrana Borisa Johnsona w wyborach parlamentarnych oznacza dla Brexitu?

Boris Johnson zapowiedział, że, gdy tylko jego partia wygra wybory, nowy parlament przystąpi w trybie pilnym do ratyfikacji umowy ws. Brexitu, aby Wielka Brytania mogła opuścić Wspólnotę najpóźniej 31 stycznia 2020 roku. Wybory zostały przez torysów wygrane… i co dalej?

Nie tyle sam wynik wyborów parlamentarnych w UK, co olbrzymia przewaga Partii Konserwatywnej, mogą być dla niektórych zaskakujące. Torysi posiadają już 364 mandaty na samodzielne rządy, które pozwolą na pokonanie dotychczasowego impasu związanego z Brexitem w brytyjskim parlamencie.

Przez utworzenie rządu większościowego Partia Konserwatywna będzie mogła w szybkim tempie ratyfikować umowę brexitową, na czym tak bardzo zależało Borisowi Johnsonowi i co też obiecał swoim wyborcom.

Do tej pory Brexit pewny nie był, a jego daty były już parokrotnie przesuwane, jednak przy nowym rządzie możemy powiedzieć, że jest "niemal pewne", że do Brexitu dojdzie, a Wielka Brytania opuści Unię Europejską do 31 stycznia 2020 roku.

Istnieją jednak poważne wątpliwości co do tego, czy stronie brytyjskiej i unijnej uda się w krótkim czasie wypracować umowę handlową, która pozwoli na wprowadzenie ustaleń brexitowych w życie po okresie przejściowym.

Jeśli nie uda się tego dokonać, a Wielkiej Brytanii będzie zależało na wyjściu ze Wspólnoty z zawartą umową, Boris Johnson zostanie zmuszony do wydłużenia okresu przejściowego. Obecnie premier zarzeka się, że nie będzie to konieczne, a konserwatyści obiecali w swoim manifeście wyborczym, że tego nie zrobią.

Niepokojący jednak jest fakt, że nikt nie wie, jakiego naprawdę Brexitu chce Boris Johnson. Czy uda mu się wynegocjować umowę handlową z Unią i jaki będzie ona miała tak naprawdę kształt.

Ekonomiści twierdzą, że następne wydarzenia związane z negocjacjami dotyczącymi umowy handlowej wpłyną negatywnie na brytyjski wzrost gospodarczy, który zostanie osłabiony przez diametralne zmiany, jakich konsekwencje trudno przewidzieć.

