Co warto wiedzieć o ulubionej kryptowalucie Elona Muska i na czym polega sukces Dogecoin?

Ta kryptowaluta miała być w zamierzeniu żartem. Żartem z całego skomplikowanego i potężnego świata finansów. Aby nie było co do tego wątpliwości – swój sukces zbudowała na memie z wizerunkiem psa rasy Shiba Inu. Jej popularność nabrała jednak tempa porównywalnego do prędkości bezzałogowych rakiet jej największego zwolennika, Elona Muska.

O ile autentyczność żartobliwych intencji stworzenia waluty Dogecoin pozostaje tematem do dyskusji, to już jej realna wartość rynkowa nie budzi żadnych wątpliwości. Co jednak wiemy o ulubionej kryptowalucie Elona Muska, który dba o to, aby nikt o niej nie zapomniał?

Czym jest Dogecoin?

Mimo tego, że największą popularność zdobył teraz, Dogecoin tak naprawdę nie jest nowym projektem. "Memowa waluta" powstała w roku 2013, kiedy to jej twórcy Jackson Palmer i Billy Marcus postanowili w ten sposób naśmiewać się z mnóstwa altcoinów (kryptowalut spoza głównego nurtu, których wartość gwałtownie się zmienia) zalewających rynek. Jednak dzięki entuzjastycznemu przyjęciu już w 2014 roku i wiernej sympatii Elona Muska obrót Dogecoina prześcignął w pewnej chwili obrót Bitcoina i pozostałych kryptowalut.

Przede wszystkim należy pamiętać, że Dogecoin nie ma realnej użyteczności w swoim założeniu i należy do aktywów czysto spekulacyjnych. Działa on podobnie do Bitcoina, czyli także korzysta z algorytmu konsensusu Proof of Work. Przez to, że podaż Dogecoina jest nieograniczona, kryptowaluta ta jest narażona na inflację, jednak stopa inflacji zmniejsza się w czasie. W roku 2015 wynosiła 5 proc. a w 2035 roku ma wynieść 2 proc. Nie wróży to dobrze inwestorom długoterminowym, ale też niski poziom inflacji ich nie zniechęca.

Kurs Dogecoina

Na początku powstania tej kryptowaluty, czyli w 2013 roku, jej kurs wzrósł kilkukrotnie w ciągu 72 godzin – z poziomu 0,00026 USD do 0,00096 USD, a następnie zaliczył spadek o 80 proc. Z kolei w 2017 roku wartość rynkowa DOGE osiągnęła już poziom 0,079 USD. W maju 2021 przebiła go dziesięciokrotnie do wartości 0,73 USD, a w 2022 roku z kolei odnotowano spadek Dogecoina do 0,07 USD.

Jak jednak sytuacja Dogecoina wygląda teraz? Obecnie DOGE plasuje się na poziomie 0,055 USD, co oznacza spadek o prawie 91 proc. od maja 2021 roku. Należy jednak przyznać, że tweety Muska w ostatnich miesiącach pomogły zmienić niegdyś mało znaną walutę cyfrową w czwartą co do wielkości kryptowalutę na świecie.

Co dalej z Dogcoinem?

Zaledwie kilka tygodni temu Musk ogłosił, że SpaceX, podobnie jak Tesla, będzie akceptowało Dogecoina jako zapłatę. Niedawno przedstawił również pomysł, aby po przejęciu Twittera dodać Dogecoin jako metodę płatności na platformie. Obie informacje spowodowały skoki wartości Dogecoina, które były jednak krótkotrwałe.

Ponieważ cena kryptowaluty nadal spada, Musk może wkrótce mieć większe szanse na przetransportowanie człowieka na Marsa niż na 'wystrzelenie' DOGE na Księżyc.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

