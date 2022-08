Co ustalono na spotkaniu władz UK z przedstawicielami sektora energetycznego?

W obliczu rosnących cen energii premier Boris Johnson zarządził spotkanie z przedstawicielami największych firm energetycznych w UK. Jakie były jego efekty? Czy coś konkretnego udało się ustalić?

Przy jednym stole usiedli przedstawiciele sektora energetycznego oraz brytyjskie władze. Spotkanie miało miejsce w dniu wczorajszym, w czwartek 11 sierpnia 2022 roku. Byli na nim obecnie przedstawiciele takich firma, jak Centrica Plc, Drax Group Plc i RWE AG. Jak nietrudno się domyślić, głównym tematem ich rozmów był obecny kryzys związany z rosnącymi kosztami utrzymania oraz ceny energii. Jak czytamy w relacji udostępnionej na łamach "Guardiana", szef brytyjskiego rządu zaznaczał, iż niebotyczne rachunki finalnie zaszkodzą ich dalszej działalności. Z kolei towarzyszący Johnsonowi kanclerz skarbu zaznaczał, że "nadzwyczajne zyski" firm z sektora energetycznego zostaną poddane ewaluacji. Już od dłuższego powraca kwestia nałożenia na notujące rekordowe zyski przedsiębiorstwa dostarczające elektryczność tzw. "windfall tax". Jest to podatek od nadzwyczajnych dochodów, który na początku tego roku rząd nałożył na producentów ropy i gazu. Wówczas odrzucono możliwość, aby rozszerzyć go także na producentów energii, obecnie jednak w tej kwestii prowadzone są rozmowy.

Trwają napięte rozmowy o rozszerzeniu "windfall tax"

Kanclerz Zahawi na spotkaniu miał zaznaczyć, iż w jego ministerstwie "oceniene są nadzwyczajne zyski widoczne w niektórych częściach sektora wytwarzania energii elektrycznej" oraz planowane są "odpowiednie i proporcjonalne kroki, które należy podjąć". Zahawi dodawał również, iż firmy energetyczne zgodziły się "zrobić więcej, aby pomóc ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują", ale nie sprecyzował, co to będzie oznaczać. Dodajmy także, iż solidarnie, cała trójka, a więc Johnson, Zahawi i Kwarteng wezwali firmy do większych inwestycji w ropę i gaz z Morza Północnego, a także w odnawialne źródła energii, takie jak biomasa.

Administracja Johnsona jest krytykowana za to, że nie robi wystarczająco dużo, aby przygotować się na nadchodzący zimowy kryzys energetyczny. Sam szef rząd niejako umywa ręce od tej sprawy, bo wkrótce ustąpi ze swojego stanowiska. Premier zapowiedział, że nie wprowadzi żadnych nowych rozwiązań fiskalnych, dopóki Partia Konserwatywna nie wybierze jego następcy.

Firmy energetyczne zgodziły się "zrobić więcej, aby pomóc ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują"

Dodajmy również, że faworytka do premierostwa, Liz Truss, już zapowiedziała, że nie nałoży na firmy "windfall tax". Podczas konserwatywnego wiecu w Cheltenham zaznaczała, że to "laburzystowski pomysł". "Wszystko sprowadza się do walenia w biznes i wysyła złą wiadomość do międzynarodowych inwestorów i opinii publicznej" - komentowała.

Zasadniczo, jak przekazały brytyjskie media, na spotkaniu nie uzgodniono wprowadzenia żadnych nowych środków, które w jakiś sposób złagodziłyby presję na rachunki gospodarstw domowych, ale ustalono inne kwestie. Jednak zostaną od podjęto dopiero, jak urząd premiera obejmie następca Borisa Johnsona.

