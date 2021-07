Co trzeci pracujący mieszkaniec UK otrzymał w trakcie pandemii pomoc od rządu. Do podziału poszły £352 mld

Z pomocy skorzystał co trzeci mieszkaniec Wysp

Ministerstwo Skarbu pod wodzą Rishiego Sunaka przeznaczyło na pomoc dla pracowników w UK £352 mld. Najnowsze dane pokazują, że z pomocy tej skorzystał co trzeci pracujący mieszkaniec Wysp.

Pakiet pomocowy rządu brytyjskiego dla mieszkańców UK na czas pandemii koronawirusa okazał się jednym z najhojniejszych na świecie. W końcu Ministerstwo Skarbu przeznaczyło na ratowanie biznesów i miejsc pracy, bagatela, £352 mld! A najnowsze dane statystyczne pokazują, że z rządowej pomocy skorzystało 14,5 mln osób – i to zarówno w ramach programu furlough, jak i w ramach pomocy dla osób samo-zatrudnionych. Rok po tym, jak rząd przedstawił program Government’s Plan for Jobs, kanclerz skarbu Rishi Sunak potwierdził, że program działa, wspiera miejsca pracy i pomaga ludziom zdobywać nowe umiejętności. - W zeszłym roku o tej porze stanęliśmy w obliczu potencjalnej fali utraty miejsc pracy, a Wielka Brytania znalazła się na krawędzi kryzysu finansowego, niespotykanego dotychczas w naszej historii. Wiemy, że praca nie została jeszcze wykonana, a nasza gospodarka musi się ożywić, dlatego kontynuujemy nasze wsparcie, aby dać wszystkim najlepszą szansę na wyjście z tego kryzysu – zaznaczył Sunak.

Odbudowa gospodarki brytyjskiej po pandemii

O potrzebie dalszego wspierania ludzi w ich wysiłkach powrotu do zawodowej normalności po pandemii koronawirusa mówił też premier Boris Johnson. - Chociaż wciąż mamy przed sobą ważne zadanie, to jestem zdeterminowany, aby każdy zakątek Wielkiej Brytanii skorzystał z naszego programu Plan for Jobs. Wraz z ostrożnym, ponownym otwieraniem się, upewnimy się, że wspieramy ludzi w [ich wysiłkach w zdobywaniu] lepiej płatnych i wymagających wysokich kwalifikacji miejsc pracy, w ramach dalszego odbudowywania się po pandemii – zaznaczył premier.

Dodajmy także, że w tym tygodniu ponad dwudziestu ministrów odwiedzi w całym kraju firmy przy okazji rocznicy ogłoszenia przez kanclerza Rishiego Sunaka programu Plan for Jobs.