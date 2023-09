Praca i finanse Co trzeci posiadacz kredytu hipotecznego w UK nie wierzy, że spłaci go przed 65. rokiem życia

Najnowsze badanie pokazuje, że nastroje wśród posiadaczy kredytów hipotecznych naprawdę nie są najlepsze. Aż jedna trzecia Wyspiarzy spłacających taki kredyt nie wierzy w to, że uwolni się od niego przed 65. rokiem życia.

Kredyt hipoteczny jak kula u nogi

Z badania przeprowadzonego przez firmę LV wynika, że aż 32 proc. posiadaczy kredytu hipotecznego w Wielkiej Brytanii nie wierzy w to, że zdoła spłacić zaciągnięty dług na mieszkanie do 65. roku życia. Ponadto okazuje się, że co dziesiąta osoba, która przeszła w ostatnim czasie na emeryturę, wciąż spłacała kredyt hipoteczny, gdy odchodziła z pracy. Średnie zadłużenie hipoteczne w momencie przejścia na emeryturę wynosiło 38 000 funtów. Natomiast aż 63 proc. osób, które przeszły na emeryturę z tego typu zadłużeniem, musiało je spłacać z otrzymywanej emerytury.

– Wysoka inflacja, w połączeniu z wydłużonymi terminami kredytów hipotecznych oznaczają, że więcej osób będzie zmuszonych kontynuować spłacanie kredytów hipotecznych na emeryturze. I może to spowodować, że emeryci będą dysponowali mniejszymi środkami na przyjemności. Takie, które planowali [zrealizować] na emeryturze – mówi David Stevens, dyrektor ds. oszczędności i emerytur w LV=.

HSBC wydłuża termin kredytowania do 40 lat

W międzyczasie bank HSBC ogłosił, że wydłuża termin kredytowania z 35 lat do 40 lat. Holding zapowiedział, że poprzez taką decyzję chce ułatwić klientom zarządzanie kredytami hipotecznymi. W końcu wydłużenie terminu kredytowania to niższe miesięczne raty, co w dobie kryzysu kosztów życia ma kolosalne znaczenie.

Nowe, 40-letnie kredyty hipoteczne w HSBC, będą miały zastosowanie zarówno w przypadku kredytów mieszkaniowych, jak i kredytów na zakup mieszkania na wynajem. Już teraz kredyty dostępne są dla osób zawierających transakcję za pośrednictwem brokera. Natomiast od 13 września będą one dostępne dla klientów składających wnioski bezpośrednio w banku.

