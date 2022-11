Co to jest Blue Light Card, kto może ją otrzymać i jakie daje zniżki?

To największy w Wielkiej Brytanii serwis oferujący atrakcyjne systemy rabatowe dla służb ratunkowych, NHS, sektora opieki społecznej i sił zbrojnych.

Blue Light Card to karta, która umożliwia użytkownikom korzystanie z atrakcyjnych zniżek.

Blue Light Card to karta, która umożliwia użytkownikom korzystanie z atrakcyjnych zniżek na zakupy realizowane w sklepach stacjonarnych, internetowych, na stacjach benzynowych czy w punktach usługowych. W artykule wyjaśnimy, kto może ją otrzymać, jakie daje zniżki i jak o nią aplikować.

Blue Light Card to największy w Wielkiej Brytanii serwis oferujący atrakcyjne systemy rabatowe dla służb ratunkowych, NHS, sektora opieki społecznej i sił zbrojnych. Działa na rynku brytyjskim od sierpnia 2008 roku i do chwili obecnej zgromadził w swoich szeregach ponad 2 miliony członków.

Kto może korzystać z Blue Light Card?

Karta Blue Light Card nie jest dostępna dla wszystkich. Mogą o nią aplikować osoby pracujące w określonych branżach i instytucjach. Są to m.in.:

pogotowie ratunkowe,

straż pożarna,

siły zbrojne Wielkiej Brytanii,

straż przybrzeżna,

służba więzienna i kuratorska,

Biuro Spraw Wewnętrznych,

NHS,

apteka,

Czerwony Krzyż,

opieka społeczna.



Do otrzymania karty kwalifikują się również osoby należące do ochotniczych służb pierwszej pomocy lub ratownictwa:

HM Coastguard,

RNLI,

Search and Rescue,

4x4 Response,

St John Ambulance,

St Andrews Ambulance.



Kartę Blue Light mogą dostać także:

weterani sił zbrojnych,

emerytowani funkcjonariusze policji,

emerytowani strażacy,

emeryci, którzy pracowali w służbie zdrowia.

Blue Light Cart — jakie zniżki oferuje?

Dzięki Blue Light Cart możesz korzystać z atrakcyjnych zniżek oferowanych u ponad 15 000 lokalnych partnerów programu: sklepów spożywczych, sklepów z ubraniami, restauracji, sklepów z elektroniką, sprzętem komputerowym, urządzeniami RTV i AGD i wielu innych.



Wśród najbardziej znanych marek zniżki oferują m.in.:

Asda,

Alton Towers,

Apple,

Body shop,

Boohoo,

Charlotte Tilbury,

Cineworld,

Domino's Pizza,

Go Outdoors,

Halfords,

Haven,

Hotels.com,

Hotpoint,

JD Sports,

Lovehoney,

Myprotein,

New Look,

ODEON,

Ray-Ban,

River Island,

Samsung,

Sky,

Starbucks,

Superdry.



W kategorii restauracji, pubów i kawiarni wśród partnerów znajdują się m.in.:

Beefeater,

Bella Italia,

Cafe Nero,

Cafe Rouge,

Greene King Pubs,

Greggs,

Hungry Horse,

Just Eat,

Kaspas,

KFC,

Pizza Hut,

Prezzo,

Toby Carvery,

Welcome Break,

Yo! Sushi.



Jeśli chcesz zrobić zakupy spożywcze, zniżkę z tytułu Blue Light Card wykorzystasz m.in. w:

Asda,

Iceland,

Bargain Foods,

Craft Gin Club,

hampers.com,

HelloFresh,

Hotel Chocolat,

Laithwaites,

Naked Wines,

MEATliquor,

Mindful Chef,

MuscleFood,

Seed and Bean,

Simply Cook,

Virgin Wines.



Tańsze ubrania, buty i dodatki kupisz w:

Blacks,

Boohoo,

FatFace,

FootAsylum,

Foot Locker,

JD Williams,

JoJo Maman Bebe,

Levi’s,

Look Fantastic,

Miss Guided,

Monsoon,

New Look,

Oasis,

Peacocks,

PrettyLittleThing,

River Island,

Schuh,

Simpley Be,

Sports Direct,

Sunglass Hut,

Superdry,

Ted Bake,

Timberland,

Uggs,

Under Armour,

Urban Outfitters,

Vision Express.



Tańsze wyjazdy, bilety do kina czy udział w imprezach zapewnią Ci m.in.:

Cineworld,

Odeon,

Vue,

Easyjet holidays,

Travelodge,

Village Hotels,

Chessington World of Adventures.



W zależności od konkretnego partnera zniżki mogą wynosić od kilku aż do kilkudziesięciu procent.

Pamiętaj, że lista partnerów programu może zmieniać się wraz z upływem czasu. Jeśli zechcesz skorzystać ze zniżki w konkretnym sklepie czy punkcie usługowym, upewnij się, że rabat jest wciąż aktywny.

Gdzie szukać aktywnych zniżek?

Wszystkie aktualne oferty znajdziesz po zalogowaniu na pasku u góry strony. Aby znaleźć konkretny sklep czy punkt usługowy, użyj paska wyszukiwania i kliknij listę rozwijaną według firmy. Możesz szukać także według kategorii lub frazy.

Jeśli korzystasz z aplikacji BLC, będziesz mógł przeszukiwać także firmy i oferty lokalne.

Jak skorzystać z karty przy robieniu zakupów online?

Na stronie lub w aplikacji BLC otrzymasz specjalne kody, które możesz wykorzystać przy robieniu zakupów w sklepach internetowych. Kod wpisz w odpowiednie pole przed opłaceniem zamówienia.

Jak skorzystać z karty przy robieniu zakupów w sklepach stacjonarnych?

Jeśli chcesz otrzymać rabat na zakupy w sklepie stacjonarnym (restauracji, kinie etc.) okaż kartę (wraz z dowodem osobistym) sprzedawcy.

Dlaczego warto korzystać z Blue Light Card?

Z kartą Blue Light możesz oszczędzić, wydając pieniądze na żywność w supermarketach, robiąc zakupy w sklepach internetowych i stacjonarnych, jedząc w restauracjach czy biorąc udział w rozmaitych wydarzeniach na terenie całego kraju. Karta pomoże Ci więc zupełnie bezwysiłkowo zatrzymać w portfelu kilkadziesiąt, a nierzadko nawet kilkaset funtów miesięcznie. Wystarczy, że zarejestrujesz się w programie i opłacisz dwuletni abonament.

Ile kosztuje wyrobienie karty Blue Light Card?

Wyrobienie karty kosztuje 4,99 funta. Za tę kwotę otrzymasz dwuletni dostęp do wszystkich zniżek. Nie ulega wątpliwości, że kwota, którą musisz zapłacić za kartę, ma szansę zwrócić się już przy pierwszych zakupach zrealizowanych ze zniżką Blue Light.

Jak otrzymać kartę Blue Light Card?

Jeśli chcesz otrzymać kartę, musisz się zarejestrować. Niezbędne do tego będą:

dokument tożsamości lub ostatni odcinek wypłaty potwierdzający uprawnienia

wykonanie opłaty w wysokości 4.99 funta.

Rejestracji dokonasz na stronie https://www.bluelightcard.co.uk/

Jeśli już korzystać z karty, możesz odnowić ją 30 dni przed wygaśnięciem członkostwa. Aby to zrobić, zaloguj się do swojego konta i przejdź do sekcji Moja karta.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:



Polak z Carlise pokonał brytyjskie przepisy i udało mu się sprowadzić do UK swoją żonę i syna [CZYTAJ] i udało mu się sprowadzić do UK swoją żonę i syna



Zakupy w Tesco będą niemożliwe bez karty Clubcard i pobrania aplikacji? Brytyjczyk wściekł się, gdy nie mógł bez tego kupić kanapki [CZYTAJ] Brytyjczyk wściekł się, gdy nie mógł bez tego kupić kanapki



Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych [SPRAWDŹ] Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych



Wszyscy będą płacić wyższe podatki — ostrzega brytyjski kanclerz skarbu — ostrzega brytyjski kanclerz skarbu [ZOBACZ]





Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!