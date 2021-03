Co stanie się w przypadku śmierci księcia Filipa?

Co stanie się gdy książę Filip umrze? Na łamach "Polish Express" zdradzamy wszelkie procedury dotyczące tego tragicznego wydarzenia, do którego dojdzie wcześniej lub później.

Książę Edynburga, który w czerwcu kończy równe 100 lat, w ostatnim czasie spędziła 13 nocy w szpitalu króla Edwarda VII w Londynie, a następnie został przewieziony do szpitala St Barts, gdzie przeszedł operację serca. W chwili obecnej książę Edynburga dochodzi do siebie po zabiegu, który musiał zostać wykonany ze względu na "istniejącą wcześniej chorobę serca", jak czytamy w oświadczeniu Buckingham Palace. Zabieg został wykonany w szpitalu św. Bartłomieja zlokalizowanym w centrum Londynu. Do najstarszej funkcjonującej placówki medycznej w UK zwanej popularnie St Barts 99-letni książę Filip został przewieziony w miniony poniedziałek, 1 marca 2021 roku.

W chwili obecnej nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek zagrażało życiu małżonka Elżbiety II, ale Pałac Buckingham jest przygotowany na każdą ewentualność. Co zatem stanie się, gdy książę Filip umrze? Jakie są oficjalne plany przygotowane w razie jego śmierci? Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące śmierci księcia Filipa, jego pogrzebu i innych kwestii związanych z tą sprawą.

OGŁOSZENIE

Pałac Buckingham z wieścią o tragedii najpierw zwróci się do BBC, które oficjalnie poda do wiadomości tę informację. Jeśli książę Filip umrze w nocy to dowiemy się o tym następnego ranka, o godzinie 8 rano. W całym kraju flagi zostaną spuszczone do połowy masztu, a premier zdecyduje, które wydarzenia sportowe i biznesowe powinny zostać w danym dniu zawieszone.

PIERWSZE MIEJSCE SPOCZYNKU

Zwykle, gdy umiera członek rodziny królewskiej lub ważna osoba publiczna jego lub jej ciało na początku zostaje złożone w Westminster Hall, gdzie każdy może przyjść i złożyć hołd przy trumnie.

Czy tak będzie w tym przypadku? Wszystko wskazuje na to, że pierwsze miejsce spoczynku księcia Filipa nie będzie wystawione na widok publiczny. Uważa się, że podczas przygotowań do pogrzebu ciało księcia spocznie w Pałacu św. Jakuba. Warto w tym miejscu dodać, że będzie to to samo miejscu, w którym księżna Diana leżała przez siedem dni przed pogrzebem w 1997 roku.

Nic nie wskazuje na to, aby opinia publiczna miała jakikolwiek dostęp do ciała księcia Filipa.

CEREMONIA

Książę Filip ma prawo do pogrzebu państwowego, w tym procesji wojskowej z udziałem Royal Navy. Wiele jednak wskazuje na to, że ceremonia odbędzie się bez pompy, w bardzo ograniczonej formie i w bardzo kameralnym stylu, szczególnie, że może mieć miejsca podczas trwającej pandemii.

Mówi się, że książę Filip był ściśle zaangażowany w przygotowania pogrzebu, które koordynuje Biuro Lorda Chamberlaina w Pałacu Buckingham. Nabożeństwo odbędzie się w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor i będzie pogrzebem w stylu wojskowym. Na liście gości prawdopodobnie znajdą się tylko członkowie rodziny, przyjaciele i głowy państw z krajów Wspólnoty Brytyjskiej.

POGRZEB

Nie oczekuje się, że książę zostanie pochowany w Opactwie Westminsterskim lub kaplicy św. Jerzego, jak większość monarchów i ich małżonków. Zamiast tego zostanie pochowany w prywatnych ogrodach Frogmore na terenie zamku Windsor. Wynika to z faktu, iż właśnie te ogrody są wyjątkowo dla królewskiej pary.

Dodajmy, że książę Filip nie będzie tam sam - w ogrodach pochowani są także królowa Wiktoria i książę Albert

OKRES ŻAŁOBY

93-letnia królowa po śmierci swojego małżonka natychmiast rozpocznie okres żałoby królewskiej trwający osiem dni. W tym czasie żadne nowe ustawy nie otrzymają zgody królewskiej, aby mogły stać się obowiązującym się prawem, a sprawy państwowe zostaną zawieszone na znak szacunku.

Po tym okresie powróci do swoich obowiązków, ale wejdzie w okres żałoby prywatnej. W tym czasie nie będzie pojawiać się publiczne. Z kolei rodzina królewska wejdzie w oficjalny okres żałoby królewskiej na 30 dni. Gdy ten etap zostanie zakończony Elżbieta II będzie mogła się pokazywać publiczne.

CO DALEJ?

Kolejność następców brytyjskiego tronu pozostaje niezmieniona: pierwszy jest książę Karol, później książę Wilhelm, książę Jerzy, księżniczka Charlotte, książę Louis i wreszcie książę Harry, mimo że obecnie odsunął się od królewskich obowiązków. Niewiele zmieni się dla monarchii ani porządku sukcesji, dopóki królowa będzie żyła i nosiła koronę.

Możemy jednak oczekiwać, że królowa podejmie decyzje o wycofaniu się w pewnym stopniu ze swoich obowiązków po śmierci męża.