Co składa się na cenę paliwa w Wielkiej Brytanii? Wyjaśniamy!

Za co faktycznie płacimy tankując na brytyjskiej stacji paliw? Co składa się na cenę, która widnieje na dystrybutorze? Sprawdźmy!

Na finalną cenę paliwa, nie tylko zresztą w UK, jaką płacimy na stacji benzynowej, wpływa szereg czynników. Suma kosztu zakupu benzyny lub oleju napędowego to suma kilku elementów, co nie j4est oczywiście żadną wiedzą tajemną. Wśród nich rzecz jasna znajduje się "goły" koszt samego paliwa, ale trzeba do niego dołączyć podatek VAT oraz akcyzę, czyli "fuel duty", a także marżę detalisty oraz koszt dostawy na stację. Który z tych składników najmocniej uderza w nasz portfel? Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym składowym ceny, która w ostatnim czasie idzie w górę niemiłosiernie.

Zestawienie przygotowaliśmy na podstawie kosztów zatankowania jednego litra paliwa do samochodu z silnikiem na ropę i z silnikiem benzynowym. Punktem wyjścia są średnie ceny paliw z piątku, 10 czerwca 2022 roku. Mamy pełną świadomość, że zapewne zdezaktualizują się one bardzo szybko, ale cóż - jakąś perspektywę musieliśmy przynieść!

Według wyliczeń RAC średni koszt za litr benzyny w UK wynosi 183,16 pensów, a za olej napędowy płacimy 188,82 pensa.

Składowe ceny za 1 litr benzyny bezołowiowej w UK:

Cena detaliczna: 183.16p

Cena benzyny "w hurcie": 82.63p

Fuel duty: 52.95

Podatek VAT: 30.53p

Zawartość biopaliwa: 12.59p

Marża sprzedawcy: 2.76p

Koszt dostawy:1.70p

Całkowity koszt podatków: 83.48p

Podatek jako % średniej ceny detalicznej: 46%

Składowe ceny za 1 litr oleju napędowego w UK:

Cena detaliczna: 188.82p

Cena ropy "w hurcie": 76.57p

Fuel duty: 52.95

Podatek VAT: 31.47p

Zawartość biopaliwa: 19.06p

Marża sprzedawcy: 6.67p

Koszt dostawy: 2.10p

Całkowity koszt podatków: 84,42p

Podatek jako % średniej ceny detalicznej: 45%

Nic dziwnego, że największą część kosztów stanowi cena hurtowa, która jest powiązana z rosnącymi kosztami ropy. Co prawda, spadły one w czwartek, ale nadal oscylowały blisko trzymiesięcznego maksimum, osiągając 123,07 USD za baryłkę ropy Brent. Przypomnijmy również, iż w czwartek 9 czerwca 2022, koszt napełnienia 55-litrowego baku wyniósł £100,27. To „czarny dzień” dla kierowców, jak przyznają eksperci, w tym rzecznik RAC ds. paliw Simon Williams. Więcej na ten teamt pisaliśmy w osobnym artyule pod tytułem: "Koszt zatankowania do pełna standardowego samochodu w UK przekroczył psychologiczną barierę £100. A to nie koniec podwyżek".

Dodajmy również, iż rosnące ceny benzyny i ropy z pewnością przyczyniły się do ​​wzrostu liczby kierowców próbujących odjechać bez uprzedniego płacenia za zatankowane paliwo. Jak wynika z najnowszych danych dziennie dochodzi do trzech prób takich kradzieży na jednej stacji. Dane z Forecourt Eye pokazują, że w okresie od stycznia do maja 2022 roku liczba zgłoszeń tego typu wzrosła o 39%. Więcj o tym przeczytacie w tekście: "Tankują i odjeżdżają - rośnie liczba przypadków prób kradzieży paliwa ze stacji".

