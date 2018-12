Co się stanie, jeśli parlament odrzuci umowę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

Głosowanie nad wynegocjowaną przez ekipę Theresy May zostało przesunięte w czasie. Jak na razie wszystkie scenariusze są możliwe, nawet te najbardziej ekstremalne.

Zanim dojdzie do głosowania nad umową wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Theresa May musi spotkać się z parlamentarzystami i przekonać ich do poparcia umowy. Jednak tak jak pisaliśmy w osobnym TEKŚCIE, przegłosowanie umowy wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ według różnych analiz, Theresie May może brakować nawet 91 głosów. Jakie są możliwe scenariusze, jeśli brytyjscy parlamentarzyści powiedzą "nie"?

Poparcie dla Brexitu rekordowo NISKIE - Brytyjczycy nie chcą opuszczać Unii

Plan B

Nikt przy Downing Street nie chce nawet tego otwarcie przyznać, ale jeśli parlament odrzuci umowę, to Theresa May będzie miała 21 dni na przedstawienie parlamentowi swoich dalszych planów na Brexit. Premier może renegocjować umowę i plan backstop, albo nawet zaproponować zupełnie inne rozwiązanie na Brexit. Może być nim nawet stałe członkostwo w Unii Celnej, na czym akurat zależy Laburzystom.

Premier może też wnioskować od rozszerzenie art. 50, co może umożliwić jej renegocjowanie umowy z krajami UE.

Przedterminowe wybory

Plotki krążące w kuluarach Pałacu Westminsterskiego mówią o ewentualnych przedterminowych wyborach, do których dojdzie w razie odrzucenia przez parlamentarzystów umowy. Ostatnim razem, gdy Theresa May postanowiła o przeprowadzeniu wcześniejszych wyborów Partia Konserwatystów straciła głosy na rzecz Laburzystów, ale nie jest powiedziane, że teraz ten scenariusz się powtórzy.

Jeśli Konserwatyści wybraliby te wybory, to "przepchnięcie" umowy byłoby znacznie prostsze.

Rezygnacja Theresy May

Odrzucenie umowy może także podkopać już zszargany autorytet Theresy May, która w obliczu takiej porażki może zdecydować o swojej rezygnacji ze stanowiska. Premier może dojść do wniosku, że nie może być osobą, która zdecyduje się na następny krok w Brexicie. W takim przypadku Partia Konserwatywna będzie musiała znaleźć kogoś na jej stanowisko, co może być bardzo trudne.

Konserwatyści odwołają Theresę May

Nie jest powiedziane, że Theresa May sama ustąpi ze stanowiska, ponieważ taką decyzję może podjąć za nią jej partia. Przegrana w głosowaniu może zostać odebrana przez Torysów jako utrata autorytetu Theresy May i ostatecznie doprowadzić do jej odwołania.

Upadek rządu

Priorytetem Laburzystów jest doprowadzenie do wcześniejszych wyborów, które pozwoliłyby im na wygraną. W takim przypadku premierem zostanie Jeremy Corbyn, a negocjacje z Brukselą przeprowadzi w imieniu Wielkiej Brytanii Sir Keir Starmer.

Po głosowaniu nad umową Laburzyści mogą zgłosić wniosek o wotum nieufności dla rządu. Theresa May może wygrać to głosowanie, ale tylko i wyłącznie z poparciem partii DUP, której członkowie jednak nie są zadowoleni z Brexitu.

Analiza prawna dotycząca wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie opublikowana! Ministrowie uznani za winnych obrazy parlamentu

Drugie referendum

Część parlamentarzystów uważa, że umowa powinna być poddana pod ogólnokrajowe referendum. Co ciekawe część Laburzystów jest sceptyczna co do tego pomysłu, ale kierownictwo partii jest innego zdania. Kanclerz w gabinecie cieni, John McDonnell ostatnio zaczął się coraz bardziej przychylnie wypowiadać o pomyśle drugiego referendum. Jednak nadal nie jest wiadomo, kiedy takie referendum powinno się odbyć. Wiadomo, że jeśli pomysł ten zdobyłby odpowiednie poparcie, to trzeba by było rozszerzyć artykuł 50. traktatu lizbońskiego.