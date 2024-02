Styl życia Co sądzimy o Walentynkach? Odpowiedzi mogą Was zaskoczyć

Czy Walentynki to najbardziej przereklamowane święto w roku? A może jednak jest to wyjątkowa okazja do tego, by przypomnieć sobie o czułych gestach i miłości, które na co dzień gdzieś nam umykają?

Co ludzie sądzą o Walentynkach?

O to, co ludzie sądzą o Walentynkach, postanowiła zapytać w tym roku Wyspiarzy pracownia Opinium. A rezultaty jej badania mogą iście zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że blisko co piąty ankietowany jest zdania, że Walentynki są świętem nadmiernie skomercjalizowanym. A jednocześnie jeden na 20 respondentów uważa, że dzień 14 lutego stał się zbyt drogi, aby w ogóle myśleć o jego świętowaniu.

Przeczytaj też:

Król Karol ma raka. Monarcha wstrzymał wykonywanie obowiązków publicznych Breaking News

Nie zmienia to jednak faktu, że jeden na 12 ankietowanych (8 proc.) zwyczajnie uwielbia ten dzień, ponieważ dzień św. Walentego stanowi pretekst do romantycznych zachowań. Dla 3 proc. badanych jest to nawet ulubiony dzień w roku.

Jak spędzamy Walentynki?

Pary mają różne sposoby na spędzanie Walentynek, ale najczęściej decydują się one na spożycie wieczorem wspólnego, romantycznego posiłku. Albo w domu, po wspólnym gotowaniu, albo w restauracji. Pary, które decydują się na wyjście z domu i zjedzenie kolacji w restauracji, wydają na to średnio 39 funtów. Ale 7 proc. ankietowanych nie szczędzi wówczas pieniędzy, wydając od 91 do 100 funtów.

Przeczytaj też: