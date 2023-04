Co przygotowano dla tłumów, które zjadą do Londynu z okazji koronacji Karola III? Ujawniono szczegóły obchodów

Dokładnie za miesiąc odbędzie się koronacja króla Karola III. Co z tej okazji przygotowano dla Brytyjczyków i turystów zagranicznych, którzy zjadą do centrum Londynu, żeby osobiście śledzić to epokowe wydarzenie? Rząd opublikował właśnie szczegóły dotyczące trzydniowych obchodów.

Koronacja króla Karola III będzie epokowym wydarzeniem

Karol III i jego małżonka Kamila zostaną koronowani na Jego Królewską Mość Króla i Jej Wysokość Królową Małżonkę w sobotę 6 maja w Opactwie Westminsterskim. Ponieważ koronacja króla Karola III będzie w UK wydarzeniem epokowym – w końcu ostatnie tego typu wydarzenie miało miejsce 70 lat temu, 2 czerwca 1953 roku, to rząd ustanowił w związku z tym 8 maja dodatkowy Bank Holiday. Poza tym na świętowanie koronacji króla Karola III, lokalne społeczności mogą też dostać odpowiednią dotację od councilu. Świętowanie może przyjąć formę ulicznych imprez, na co władze lokalne w całej Anglii już teraz przeznaczają spore środki. Councile w Londynie i całym kraju oferują mieszkańcom dotacje w wysokości nawet do £500, a pieniądze można wykorzystać m.in. do opłacenia dekoracji, sprzętu z zakresu bezpieczeństwa, zakupu żywności czy w ogóle w celu zamknięcia dróg.







Trzy dni świętowania w Londynie – czego można się spodziewać?

Sporo atrakcji czeka też na tych Brytyjczyków i turystów, którzy na czas koronacji pojawią się w centralnym Londynie. Rząd ujawnił właśnie szczegóły obchodów w dniu koronacji, czyli 6 maja, a także dzień przed i dzień po tym epokowym wydarzeniu. Nad przebiegiem trzydniowych uroczystości zaplanowanych w parkach Hyde Park, Green Park i St James's Park, a także w okolicy Pałacu Buckingham, The Mall, Whitehall i Pałacu Westminsterskiego, pracował od stycznia specjalny zespół London's City Operations Group (COG). W skład COG weszli przedstawiciele Met Police, City Hall, Transport for London, Westminster Council, Royal Parks i Departmentu ds. Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu.

W opublikowanych właśnie dokumentach wyszczególnione zostały puby, stragany z jedzeniem i co najmniej trzy tymczasowe bary z alkoholem, tzw. „Pimms bars”, które zostaną rozlokowane w parkach w pobliżu Pałacu Buckingham. Poza tym na terenie Hyde Parku ustawione zostaną gigantyczne ekrany, na których będzie można śledzić paradę, koncert na Zamku w Windsorze i na których będą też w chwilach wolnych wyświetlane filmy historyczne.

Plan wydarzeń na piątek 5 maja

W piątek 5 maja, a zatem na dzień przed koronacją, osoby, które przybędą do centrum Londynu z zamiarem spędzenia nocy w okolicy trasy przejazdu orszaku królewskiego, będą mogły w Green Parku zjeść gorący posiłek. Dla osób tych zostaną też utworzone punkty sprzedaży napojów i kanapek w godzinach od 23:00 do 5:00, jednak nie będzie w nich serwowany alkohol.

Plan wydarzeń na sobotę 6 maja

W sobotę 6 maja odbędzie się główna uroczystość – koronacja Karola III. Uroczystość będzie miała miejsce w Opactwie Westminsterskim, a król przybędzie do kościoła wraz z Kamilą z Pałacu Buckingham. To właśnie na tym odcinku odbędzie się tzw. Królewska Procesja (ang. „The King's Procession”). Następnie świeżo namaszczony król uda się wraz z małżonką na słynny balkon w Pałacu Buckingham, skąd cała rodzina pozdrowi zgromadzone w Londynie tłumy ludzi. Wiadomo już jest, że w samym nabożeństwie w opactwie uczestniczyć będzie około 2000 gości, natomiast osoby świętujące koronację w Londynie będą mogły oglądać uroczystości na dużych ekranach ustawionych w tym celu w królewskich parkach. W sobotę 6 maja alkohol będzie można kupić na terenie Green Park i Hyde Park w godzinach od 10:00 do 18:00. „Na ekranach będzie transmitowana ceremonia i związana z nią procesja do i z Westminsteru z Pałacu Buckingham, która może również obejmować pokaz historycznych materiałów filmowych” - czytamy w rządowym dokumencie.

Wszystkie osoby, które będą chciały na żywo wziąć udział w pokazach i wydarzeniach w Parkach Królewskich, nie będą musiały kupować żadnych biletów, ponieważ wstęp do tych miejsc będzie wolny. Zupełnie inaczej sprawa będzie się przedstawiała w przypadku trybuny ustawionej przed Pałacem Buckingham i przy Admiralty Arch, gdzie wstęp będą mieli wyłącznie pracownicy kluczowi, weterani, kadeci policji i wojska, w liczbie około 4400.

Plan wydarzeń na niedzielę 7 maja

Niedziela 7 maja będzie już znacznie spokojniejsza, a głównym elementem programu na ten dzień będzie Koncert Koronacyjny w parku otaczającym Zamek Windsor. Osoby, które nie będą w stanie wziąć udziału w tym wydarzeniu osobiście, będą mogły cieszyć się muzyką transmitowaną na ekranach w Hyde Parku. Koncert rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa dwie godziny, natomiast na zakończenie uroczystości najbardziej znane obiekty w całej Wielkiej Brytanii zostaną specjalnie podświetlone. W tych miejscach odbędą się też pokazy laserów.

