Co Polaków trzyma w UK? Wpis młodej Polki wywołał lawinę komentarzy

Fot. Getty

Młoda Polka żyjąca na co dzień w Bristolu zelektryzowała Polaków skupionych w jednej z grup na Facebooku. Pod wpisem, w którym zapytała, co Polaków trzyma w UK, pojawiły się dziesiątki komentarzy.

„Hej rodacy. Pytanie na dziś: co was trzyma w UK? Większość osób już odlicza do powrotu, ale zauważyłam, że często są przed wami jeszcze rok, czy dwa czekania. Co jest waszym kamieniem milowym? Wykańczanie domu, odkładanie do konkretnej sumy, czekacie aż rząd się zmieni? ? Ja założyłam sobie że skończę tu studia, a potem spróbuje trochę popracować w zawodzie żeby zwiększyć swoje szanse na Polskim rynku pracy. W międzyczasie odkładamy kasiorę. Moje ciche nadzieję to że do powrotu w Polsce poprawi się jakość powietrza ? a jak z wami?”

Pod wpisem Polki zaroiło się od komentarzy. Wielu Polaków przyznało, że w Wielkiej Brytanii trzymają ich jeszcze zobowiązania finansowe - przede wszystkim kredyty na dom. „Ja z mężem musimy zostać jeszcze kilka lat w UK, wszystkie oszczędności wydaliśmy na kupno mieszkania, musimy poczekać trochę, aby kredyt spłacić i żeby mieszkanie na siebie zarobiło, bo w takiej sytuacji bez oszczędności nie mamy po co wracać do PL...” - napisała jedna z internautek.

Inni Polacy zaznaczyli z kolei, że w UK trzymają ich dzieci i lepsza dla nich perspektywa rozwoju na Wyspach. „Moja córka jest tu praktycznie od urodzenia i nie chce nawet słyszeć o wyjeździe do Polski, więc raczej nie wrócimy w najbliższym najbliższym czasie do Polski” - skomentowała Polka żyjąca w Manchesterze. „Mnie trzyma tu stabilne życie no a przede wszystkim lepsza perspektywa dla mojego synka” - napisała z kolei inna internautka.

Ale pod absorbującym wpisem na Facebooku Polacy podali także inne powody pozostania lub przedłużania pobytu w UK. Dla jednej z internautek jest to „mentalność ludzi, kultura, kariera, szczęście, spokojnie życie, piękno krajobrazu, dobre jedzenie, życzliwi ludzie”, a dla innej fakt, że cała rodzina jest w Anglii. Jeden z Polaków poruszył z kolei kwestię „całkowitego obciążenia podatkowego”, który wypada na niekorzyść Polski, a inny dodał, że do Polski bałby się wracać z uwagi na nieuchronną zapaść systemu emerytalnego.

A Was co trzyma w UK? Czekamy na Wasze komentarze!