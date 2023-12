Kryzys w UK Co Polaków mieszkających w UK odstrasza przed powrotem do Polski?

Co trzyma polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii, którzy za swoją ojczyzną tęsknią i myślą poważnie o powrocie do Polski, przed powrotem do niej? Co jest takiego w naszej ojczyźnie, że odstrasza ona swoich obywateli od powrotu?

Polacy mieszkający w UK są w pewien sposób rozdarci. Część naszych rodaków żyjących na Wyspach chciałoby i może wrócić do Polski, ale tego nie robi. Z jakich powody? Co ich trzyma w UK? Jakie realne czynniki, które ich zniechęcają i odstraszają od Polski?

Pytanie takiej właśnie treści pojawiło się na jednej z popularnych grup zrzeszających naszych rodaków na Facebooku. Konkretnie, na grupie Wielkie i małe powroty z UK i innych zakątków do PL:) jeden z użytkowników (który zastrzegł sobie anonimowość) podniósł tę kwestię w taki sposób:

W jaki sposób inni Polacy odnieśli się do tego pytania? Na co jeszcze zwracali uwagę? Co odstrasza ich od powrotu do Polski?

SŁUŻBA ZDROWIA

Niemal tradycyjne największą dyskusję wywołało porównanie NFZ z NHS. W tej kwestii głosy są tak liczne, co podzielone. Wiele osób wskazuje na zalety brytyjskiego systemu ochrony zdrowia, a z drugiej strony padają argumenty na rzecz polskich szpitali i przychodni. Każdy z nas ma z pewnością różne doświadczenia, ale z pewnością się zgodzimy, że oba systemu nie są doskonałe i jest wiele do poprawy. Gdzie leczą lepiej pozostaje kwestią dyskusyjną.

EDUKACJA

„Mnie przeraża edukacja, szczególnie program nauczania w szkole podstawowej… Dzieci bawią się do 7. roku życia, a później kierat. Zadania domowe, przy których często potrzebni są rodzica bądź korepetycje” – pisze Dorota. Ewelina dodaje „nieunormowane godziny szkolne i spory zakres bezużytecznej wiedzy do nauki”. Z kolei Izabela zaznacza, że to pomimo, a nie dzięki jakości polskiej edukacji, zdecydowała się na powrót.

Wydaje się właśnie, że polskie szkolnictwo jest tym, co mocno odstręcza Polaków przed powrotem do Polski, szczególnie jeśli zestawimy je z edukacją na Wyspach. Nasi rodacy w większości zaznaczają, że w UK stoi ona na wyższym poziomie. Chwalą podejście nauczycieli, ofertę zajęć dodatkowych i wiele innych rzeczy.

STATUS

Dla wielu to może być zaskoczeniem, ale pojawiło się kilka odpowiedzi związanych z settled status. Jak się okazuje, w UK są Polacy, którzy chcą wrócić do Polski, ale chcą się jeszcze trochę „przemęczyć” na Wyspach, żeby tylko „domieszkać” do pełnego statusu.

„Ja chce wracać, ale muszę jeszcze tu żyć, żeby dostać stały status. Wtedy mogę wrócić do PL, a jak będzie źle, to zawsze mam powrót do Anglii” – jak komentuje Asia.

PIENIĄDZE

Na sam koniec pozostawiliśmy temat, który pewnie zdaniem wielu powinien znaleźć się na samym szczycie tej wyliczanki. Jak się jednak okazuje, Polaków w UK ta kwestia wcale tak nie „grzeje”. Jasne, kilka opinii się na ten temat pojawiło, ale nie był to zdecydowanie główny powód, którzy trzyma Polaków w UK. „Zarobki. Nic więcej” – zaznaczył Maciej. „Co przeraża? Zarobki vs wydatki” – podsumowała Weronika.