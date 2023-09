Co Polacy sądzą o brytyjskiej kuchni?

Bardzo ciekawy wątek pojawił się na jednej z popularnych grup na FB zrzeszających Polaków, którzy planują lub rozważają powrót z PL do UK.

Pani Marta, korzystając z łamów „Wielkie i małe powroty z PL do UK :)” zadała następujące pytanie:

Pod postem jej autorstwa rozpętała się nie lada dyskusja! Jakie jest zatem zdanie Polaków o kuchni brytyjskiej?

Rzecz jasna, stereotypowo kuchnia na Wyspach nie cieszy się zbyt dużą estymą. I nie brakowało komentarzy, w których zwracano na to właśnie uwagę. Oto kilka z nich:

Nie brakowało również bardziej wyważonych opinii broniących kuchnii brytyjskiej, zwracających uwagę przede wszystkim na tradycyjne „sunday roast”. Oto kilka z nich:

Angielskie babcie też gotują. Nie zawsze Anglicy jedli z mikrofali — BŁAŻEJ

Wy tak serio piszecie te bzdury […] czy jesteście tak polscy ze nie jedliście nigdy sunday roast albo nie wyszliście na sunday carvery? – DAVID

U mojego partnera mamy zawsze jest Sunday Roast, czy w domu, czy w restauracji. Na drugi dzień jak im zostanie kurczaka robią z tego chicken curry – BEATA

Teściowa zawsze robi sunday roast, łącznie z domowymi yorkshire puddings — ANNA

Pewnie większość jada wykwintne pierogi z Virtu, albo kotlety do mikrofali z ziemniakami (tak, taki sam obiad do mikrofali co to niektórzy się śmieją, ze Anglicy to jedzą, w PL już tez się je produkuje i zapewne niedługo będą jedynym daniem dnia naszych rodaków) – BEATA