Co Polacy mieszkający w UK najbardziej cenią sobie na Wyspach, a co trudno jest im dostać w Polsce?

„W Polsce, żeby dostać się do pracy musisz mieć papiery ze szkoły, CV, zaświadczenia, badania i kupę cierpliwości do swojego szefa. Tutaj przychodzisz i są szczęśliwi że jesteś i kasa co tydzień na koncie. Doładowania prądu i gazu na kartę... nie dostaję zawału przy skrzynce z rachunkami - doładowuję kiedy chcę i za ile chcę... Bilety na komunikację w telefonie, umawianie wizyty na badania przez lekarza, o niczym nie trzeba pamiętać przychodzi list z datą i jesteś zarejestrowany. w Polsce daty po kilka lat w kolejce”;

„Ogólnie wszystko można kupić, załatwić na telefonie, praktycznie, dom kupujesz za pomocą telefonu, zero biurokracji, auto 10 minut i kupione, zero zmiany tablic, łażenia po urzędach itp.”;

