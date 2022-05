Co pojawi się w jutrzejszej Queen’s Speech - nad jakimi ustawami pracuje rząd UK?

Już jutro, w dniu 10 maja 2022 roku królowa Elżbieta II wygłosi Queen`s Speech, inaugurując nową sesję parlamentu brytyjskiego. Czego można spodziewać się po swoistym odpowiedniku expose rządu Borisa Johnsona?

Mowa tronowa (The Queen's Speech; pełna nazwa Her Majesty’s Gracious Speech) to brytyjski odpowiednik tradycyjnego expose. Znajdują się w niej spisane przez premiera najważniejsze plany rządu na najbliższy rok parlamentarny. Jak nakazuje tradycja w imieniu prezesa rady ministrów wygłasza ją urzędujący monarcha podczas The State Opening of Parliament, a więc uroczystej inauguracji roku parlamentarnego w Wielkiej Brytanii.

Dla rządu kierowanego przez Borisa Johnosna będzie to znakomita okazja na świeży start, na swoistą reaktywację. Notowania obecnego premiera nie wyglądają najlepiej, a ostatnia porażka Partii Konserwatywnej w wyborach lokalnych nie poprawiła sytuacji. Według brytyjskich mediów w Queen's Speech mają pojawić się głównie postulaty związane z odciążaniem brytyjskich rodzin, odbudową gospodarki oraz realizację założeń Levelling Up, flagowego programu torysów mającego niewelować nierówności społeczne.

Chociaż ministrowie rutynowo utrzymują w swoich wypowiedziach że nie mogą przewidzieć, co pojawi się w przemówieni królowej, to w pewnej części wiadomo nad jakimi projektami pracuje rząd i jakie projekty ustaw są w przygotowaniu, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidzieć jakie tematy zostaną poruszone przez Elżbietę II.

Już jutro Elżbieta II wygłosi mowę tronową

Według dziennikarzy BBC i analiz "Guardiana" poniższe tematy pojawią się w jutrejszym Queens` Speech:

Brexit freedoms bill - ustawa ułatwiająca wprowadzanie zmian w przepisach UE, które zostały zachowane w prawie brytyjskim po Brexicie, a także zmiany w ustaleniach granicznych dotyczących Irlandii Północnej; Broadcasting bill - ustawa, dzięki której możliwa będzie prywatyzacja stacji Channel 4; British Bill of Rights - będzie to ustawa zapewniająca podstawowe prawa człowieka w UK, która zastąpi Human Rights Act oraz wzmocni ochronę wolności słowa. Dominic Raab, komentował w niedzielnym wywiadzie dla "The Sun", że ta od dawna obiecywana torysowska ustawa ma na celu ograniczenie niektórych wpływów ustawy o prawach pracy i daje brytyjskim sędziom większą swobodę; Levelling up and regeneration bill - w swoich założeniach ma ratować brytyjskie "high street" przed pustoszeniem, daje władzom lokalnym nowe uprawnienia do przejmowania kontroli nad pustymi budynkami; Economic crime bill - rząd Johnsona obiecał nową ustawę o przestępczości gospodarczej dająca Companies House nowe uprawnienia do sprawdzania osób podejrzanych o nieuczciwe rejestrowanie firm; Draft mental health bill - będzie to projekt zmian w ustawie o zdrowiu psychicznym z 1983 roku

Czego można spodziewać się po Queen`s Speech?

Rzecz jasna, to nie wszystkie propozycje, które się pojawią lub mogą się pojawić. Rząd pracuje również nad projektem ustawy o strategii energetycznej, który zakłada budowę kolejnych elektrowni jądrowych oraz nad ustawodawstwem ułatwiającym powstrzymanie sojuszników Władimira Putina przed praniem pieniędzy w Wielkiej Brytanii.

Dodajmy, iż cztery ustawy zostały przeniesione z ostatniej sesji: ustawa o bezpieczeństwie w internecie (online safety bill), ustawa o dobrostanie zwierząt (animal welfare bill), ustawa o szkolnictwie wyższym (higher education bill) i ustawa o szybkiej kolei (Crewe-Manchester).