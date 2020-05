Co piąty pracownik w UK obawia się, że w ciągu 6 miesięcy straci pracę

Fot. Getty

Najnowsze badanie pokazało, że co piąty pracownik w UK obawia się utraty pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. To aż... 6 mln ludzi!

Mimo szeroko zakrojonego i bardzo hojnego (w porównaniu chociażby do Polski) programu pomocowego Coronavirus Job Retention Scheme, miliony ludzi na Wyspach martwią się, że w najbliższym czasie stracą pracę. Z najnowszej ankiety Survation przeprowadzonej dla lewicowego think tanku Class (Centre for Labour and Social Studies) wynika, że co piąty pracownik obawia się utraty pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. A to jest odpowiednik, doprecyzujmy, aż 6 milionów ludzi.

60 proc. respondentów wyznało także, że w razie utraty pracy nie będzie w stanie opłacać czynszu albo raty kredytu dłużej niż przez 3 miesiące. Dodatkowo aż 70 proc. osób, które wzięły udział w ankiecie Survation, wprost przyznało, że jest przygotowanych na recesję w związku z pandemią COVID-19. Wśród pesymistów prognozujących recesję aż 77 proc. stwierdziło, że będzie ona znacznie gorsza, niż ta, do jakiej doszło w 2008 r., a 73 proc. zaznaczyło, że potrwa ona dobrze ponad rok.

Ankietowani zostali także zapytani o odpowiedź rządu na kryzys. I tak 65 proc, z nich stwierdziło, że w związku z kryzysem rząd Borisa Johnsona powinien zwiększyć inwestycje w sektorze publicznym, wzmacniając w ten sposób gospodarkę, a 22 proc. wskazało raczej na potrzebę wprowadzenia cięć, żeby nie przeciążyć budżetu. Poza tym znaczna część respondentów opowiedziała się za podniesieniem płacy dla pracowników niektórych sektorów gospodarki, w tym dla pracowników służby zdrowia (78 proc.), pracowników pogotowia ratunkowego (76 per cent), opiekunów osób starszych (75 proc.), pracowników supermarketów (70 proc.), kierowców - dostawców (65 proc.) i pracowników transportu publicznego (63 proc.).

Jednocześnie 69 proc. respondentów poparło zwiększenie podatków dla najbogatszych w związku z walką z koronawirusem, a 57 proc. zaznaczyło, że rząd powinien podjąć aktywniejsze kroki na rzecz likwidacji nierówności w społeczeństwie.