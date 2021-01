Co piąty mieszkaniec Anglii chorował już na COVID, sugerują najnowsze badania

Rządowe dane pokazują za to nieco inną rzeczywistość...

Badania wskazują, że ogółem co piąty, jednak w niektórych miejscach znacznie więcej.

Najnowsze analizy danych wskazują, że w Anglii koronawirusa przeszła już jedna na pięć osób. W niektórych rejonach Londynu na COVID-19 chorowała niemal połowa mieszkańców.

Najnowsze analizy pokazują, że koronawirusem w Anglii zaraziło się już więcej osób, niż wcześniej sądzono. Według analizy danych przeprowadzonej przez specjalistów z Edge Health, liczba zakażeń w Anglii czasie pandemii mogła sięgnąć nawet 12,4 miliona, czyli 22% populacji.

Ilu mieszkańców w Anglii miało już koronawirusa?

Dane wskazują jednak, że w niektórych rejonach zaraził się większy odsetek mieszkańców, a w innych mniejszy. Przykładowo w sześciu centralnych dzielnicach Londynu, a także w części południowo-wschodniej, koronawirusa przeszło już około dwóch na pięciu mieszkańców.

To jednak nie wszystko, ponieważ naukowcy szacują, że w dużych Angielskich miastach północno-zachodniej Anglii co trzecia osoba chorowała już na COVID. W Liverpoolu i Manchesterze odsetek sięgnął nawet 38%.

Co ciekawe, inne informacje sugeruje rządowy program test and trace, który do 3 stycznia 2021 roku zarejestrował tylko 2,4 miliona przypadków zakażenia w Anglii, czyli zaledwie 8,7% populacji.