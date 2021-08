Co piąta stewardesa padła ofiarą fizycznej napaści pasażera. Czy linie lotnicze wprowadzą politykę „zero tolerancji”?

Pracownicy linii lotniczych chcą wprowadzenia polityki "zero tolerancji".

Kopanie, popychanie, obrzucanie śmieciami, celowe zabrudzanie toalety - to tylko niektóre zachowania tak zwanych "niesfornych" pasażerów.

Fot. Getty

Wbrew pozorom, jakie można zaobserwować na „uśmiechniętych” zdjęciach reklamujących usługi linii lotniczych, stewardesy i stewardzi wcale nie mają łatwej pracy. Najnowszy raport ujawnia, że niemal co piąty członek personelu pokładowego padł ofiarą fizycznego ataku ze strony pasażerów.

Association of Flight Attendants-CWA (AFA) przeprowadziło badanie, dotyczące problemów, jakie stwarzają pasażerowie na pokładach samolotów. Jak się okazało, jedynie w tym roku znaczna część personelu pokładowego co najmniej raz została fizycznie zaatakowana przez niesfornego pasażera - niestety, ataki fizyczne to nie wszystko.

Co piąta stewardessa ofiarą fizycznej napaści pasażera

Według badania AFA, aż 85 proc. osób zatrudnionych jako personel pokładowy w samolotach różnych linii lotniczych musiał radzić sobie z co najmniej jednym pasażerem, który swoim nagannym zachowaniem sprawiał problemy podczas lotu. Co piąty pracownik przyznał, że został fizycznie zaatakowany przez pasażera w tym roku, a 58 proc. stewardes i stewardów stwierdziło, że uczestniczyło w co najmniej 5 incydentach, obejmujących różnego typu naganne zachowania pasażerów.

Wśród zachowań „niesfornych” pasażerów wymieniono przede wszystkim: kopanie, popychanie, rzucanie śmieci w stewardessy i stewardów, celowe brudzenie toalety w odpowiedzi na uwagi personelu pokładowego, wyzywanie (czasem nawet jeszcze na lotnisku już po wylądowaniu i opuszczeniu samolotu).

Niestety, raport pokazuje, że pomimo częstego zgłaszania przez pracowników incydentów, linie lotnicze czy funkcjonariusze na lotniskach w aż 71 proc. przypadków nie podjęły dalszych działań w tego rodzaju sprawach. Do aresztowania doszło w 33 proc. napaści werbalnych, a w przypadku ataków fizycznych - jedynie w 60 proc.

Czy linie lotnicze wprowadzą politykę „zero tolerancji”?

W rozmowie z portalem fly4free jeden ze stewardów powiedział:

„Mówimy pasażerom, że nieprzestrzeganie instrukcji członków załogi, używanie wulgarnego języka i/lub gróźb na pokładzie jest przestępstwem federalnym, a następnie samolot jest odbierany przez organy ścigania na lotnisku i pasażerowi jedynie grozi się palcem – opowiada jeden ze stewardów. – W ciągu ostatniego roku niezliczoną ilość razy na mnie krzyczano, przeklinano i grożono, a najwięcej co z tego wynikło, to tymczasowy zakaz lotów dla pasażera. Potrzebujemy prawdziwych konsekwencji, jeśli stewardesy znów mają czuć się bezpiecznie w pracy”.

W związku z niepokojącymi statystykami i brakiem odpowiedniej ochrony, organizacje zawodowe zrzeszające personel pokładowy linii lotniczych chcą wprowadzenia polityki „zero tolerancji”. Jak na razie nie wiadomo, jaka jest odpowiedź linii lotniczych.