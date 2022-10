Co obiecuje Rishi Sunak w swoim pierwszym przemówieniu w roli premiera? [wideo]

Dzisiaj mamy kolejny ważny dzień w brytyjskiej polityce - wiele się wydarzyło na Downing Street. Z funkcją premiera oficjalnie rozstała się Liz Truss, a na stanowisku zastąpił ją Rishi Sunak. Oto przemówienie i obietnice, które dał nowy szef rządu. Oraz pożegnanie, które wygłosiła była premier.

Po audiencji u króla Karola, Rishi Sunak wygłosił przemówienie na Downing Street, które zwykle jest kluczowe dla premiera obejmującego stanowisko. Sunak zaczął od stwierdzenia, że właśnie przyjął zaproszenie króla do utworzenia rządu i że dobrze wyjaśnić, dlaczego tu jest...

Przemówienie Rishi Sunaka

- W tej chwili nasz kraj stoi w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego. Wciąż mamy do czynienia z następstwami Covid, a wojna w Ukrainie zniszczyła rynki na całym świecie. Liz Truss miała rację chcąc poprawić wzrost gospodarczy. To był szlachetny cel. Podziwiam jej nieugiętość. Jednak błędy zostały popełnione.

Podkreślił, że został wybrany premierem dlatego, aby „naprawić te błędy”.

- Rząd, którym kieruję, nie pozostawi następnego pokolenia, waszych dzieci i wnuków, z długiem do uregulowania, bo ​​byliśmy zbyt słabi, by sami go spłacić. Zjednoczę nasz kraj nie słowami, ale czynami – dodał Sunak.

Zaznaczył także, że w jego rządzie będzie uczciwość, profesjonalizm i odpowiedzialność na każdym szczeblu.

- Silniejsze NHS, lepsze szkoły, bezpieczniejsze ulice, kontrola naszych granic, ochrona środowiska, wspieranie naszych sił zbrojnych w wyrównywaniu i budowaniu gospodarki, która wykorzystuje możliwości Brexitu, gdzie firmy inwestują, wprowadzają innowacje i tworzą miejsca pracy. (...) Razem możemy osiągnąć niesamowite rzeczy. Stworzymy przyszłość godną poświęceń, które tak wielu z nas poniosło i wypełnimy jutro i każdy następny dzień nadzieją. Dziękuję – powiedział Sunak.

Ostatnie przemówienie Liz Truss w roli premiera

Z kolei wcześniej, przed południem Liz Truss wygłosiła swoje ostatnie pożegnalne przemówienie na stanowisku premiera. Oświadczyła:

- To wielki zaszczyt być premierem, w szczególności przewodzić narodowi w żałobie po zmarłej królowej. W krótkim czasie ten rząd działał w sposób pilny i zdecydowany po stronie ciężko pracujących rodzin i przedsiębiorstw. Uchyliliśmy podwyżkę składek na ubezpieczenie społeczne. Pomogliśmy milionom gospodarstw domowych w rachunkach za energię i pomogliśmy tysiącom firm uniknąć bankructwa. Odzyskujemy naszą niezależność energetyczną, abyśmy nigdy więcej nie byli związani z wahaniami globalnych rynków ani złośliwymi mocarstwami zagranicznymi.

Ponadto Truss podkreśliła swoje wsparcie dla Ukrainy i życzyła Rishi Sunakowi „sukcesów dla dobra kraju”. Powiedziała także, że bycie na stanowisku premiera sprawiło, że jest „bardziej niż kiedykolwiek przekonana, że musimy być odważni i stawić czoła wyzwaniom”, przed którymi stoimy.

Pierwsze ekspresowe wystąpienie nowego premiera

Wczoraj Rishi Sunak nie zrobił dobrego wrażenia na prasie, która już w pierwszych godzinach urzędowania zdążyła mu wytknąć „strach w oczach”, który był widoczny tuż przed wygłoszeniem przez niego pierwszego publicznego przemówienia w nowej roli.

Z kolei Andrew Sparrow z „The Guardian” zauważył, że Sunaka było stać na zaledwie 86-sekundowe przemówienie, które brzmiało tak naprawdę pusto i banalnie.

- Wielka Brytania to wspaniały kraj. Ale bez wątpienia stoimy przed poważnym wyzwaniem gospodarczym. Teraz potrzebujemy stabilności i jedności, a moim największym priorytetem będzie zjednoczenie naszej partii i naszego kraju – powiedział Sunak.

Należy jednak pamiętać, że polityków oceniamy bardziej za to, co robią, niż za to, co mówią. We wtorek po południu Sunak zacznie formować swój nowy gabinet i rząd, który może kierować krajem jeszcze przez kolejne dwa lata.

Opozycja chce wyborów powszechnych

Partie opozycyjne nie są aż tak entuzjastycznie nastawione do nowe premiera, jak konserwatyści. Lider Liberalnych Demokratów, Ed Davey powiedział, że torysi „nie ufają swoim obywatelom”. Wypowiadając się w programie BBC Today stwierdził, że ludzie są „wściekli”, że nie dano im szansy na wypowiedzenie się i że jego partia będzie współpracować z „każdym deputowanym”, aby przeforsować wybory.

- Uważam, że teraz potrzebujemy wyborów powszechnych, wierzymy w to, ale coraz wyraźniej widać, że konserwatyści nie ufają Brytyjczykom. Nie dadzą ludziom głosu, ludzie są z tego powodu wściekli (…). Myślę, że (Sunak) zamierza dokonać cięć w wydatkach publicznych. Nie jestem przekonany, że zajmie się mniej zamożnymi w społeczeństwie – dodał Davey.

Partia Pracy także jest za zorganizowaniem wyborów powszechnych, jednak – jak zauważył Pat McFadden, minister skarbu w Gabinecie Cieni, perspektywa wyborów powszechnych wygląda „mniej prawdopodobnie”.

Partia apeluje o to, by zapytać o to opinię publiczną, gdyż torysi już dwukrotnie zmieniali swojego lidera od czasu, gdy zdobyli mandat na przywództwo w 2019 roku. McFadden powiedział w BBC Breakfast:

- Biorąc pod uwagę arytmetykę parlamentarną – Partia Konserwatywna ma dużą większość – jedynym sposobem, w jaki mogą się odbyć wybory powszechne, jest zgoda na ich przeprowadzenie. Tak więc dzisiaj wygląda to na mniej prawdopodobne.

Obietnica brexitowa Sunaka

W poniedziałek Rishi Sunak został wybrany przez członków Partii Konserwatywnej na stanowisko premiera nie ujawniając żadnego manifestu ani programu politycznego, jednak latem miał możliwość ogłoszenia szeregu strategii politycznych. Jedną z zapowiedzi było to, że dokona przeglądu wszystkich 2400 przepisów UE, które nadal znajdują się w brytyjskiej księdze statutowej, z pierwszym zestawem zaleceń sformułowanym „w ciągu pierwszych 100 dni”. To zobowiązanie pozwoliło mu przeskoczyć Liz Truss w fanatyzmie brexitowym. Zobowiązał się również do przeglądu wszystkich zachowanych przepisów UE w celu zniesienia zbędnych regulacji, ale dopiero do końca 2023 roku.

