Co nowe zasady oznaczają dla krypto trejderów?

Trwają prace nad nową wersją formularzy do rozliczeń.

Brytyjski rząd liczy na to, że dzięki nim do budżetu wpłynie dodatkowe 10 mln funtów każdego roku.

Od przyszłego roku przychody z kryptowalut będą deklarowane w oddzielnych rubrykach w formularzu Tax Return, a kwota wolna od podatku dla zysków z krypto ulegnie zmniejszeniu od przyszłego miesiąca. Jest to znacząca zmiana w przepisach i ruch w kierunku zmniejszenia liczby nierozliczających się z zysku krypto trejderów w Wielkiej Brytanii. Rząd oczekuje, że wprowadzona zmiana przyczyni się do wpłynięcia do budżetu dodatkowych 10 milionów funtów każdego roku.







Obecnie trwają już prace nad nową wersją formularzy do rozliczeń tzw. Self Assessment Tax Return. Przejrzyste i jasno opisane rubryki przeznaczone wyłączenie dla kryptowalut, mają spowodować, że podatnikom będzie trudniej unikać rozliczania zysków z giełd krypto i nie będzie możliwości zasłaniania się niewiedzą.

Dlaczego nie rozliczamy się z zysków krypto?

Przepisy dotyczące opodatkowania kryptowalut w UK funkcjonują już od jakiegoś czasu, jednak nadal lwia część trejderów unika rozliczania się, pomimo, że kolejne giełdy ogłaszają wymianę informacji z HMRC. Część trejderów nadal uważa, że kryptowaluty dają anonimowość. Jednak dla wielu trudnością jest sam fakt konieczności wypełniania jakiejkolwiek deklaracji podatkowej i rejestrowania się w HMRC.

"Większość trejderów, to pracownicy firm, rozliczani przez pracodawców w ramach PAYE. Otrzymują oni co roku P60 i nie muszą sami składać żadnych deklaracji w HMRC, a podatki odprowadza za nich pracodawca” - mówi Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax zajmującej się rozliczeniem podatku od krypto. “Nie mają ani doświadczenia z wypełnianiem Tax Return, ani księgowej, która rozlicza im podatki i mogłaby pomóc.” Jeśli HMRC posiadając dane z giełd krypto, zacznie tym osobom naliczać kary za niezłożenie Tax Return tak jak osobom self-employed, będą bardzo zaskoczone.

Jak obecnie wykazuje się zyski z kryptowalut?

W tej chwili, zyski z handlu kryptowalutami wykazuje się wraz z innymi przychodami osiągniętymi w ramach Capital Gains, takimi jak zyski z inwestycji handlu złotem, sprzedaży nieruchomości itd. Dane wpisywane w deklaracje podatkową Tax Return, nie pozwalają jednak zidentyfikować, czy przychody pochodzą z handlu kryptowalutami, czy też z innych inwestycji albo sprzedaży np. nieruchomości. Do tych łącznych przychodów ma również zastosowanie obecna kwota wolna od podatku dla Capital Gains w wysokości £12,300.

Jeśli ktoś zarabia w kryptowalutach lub otrzymuje kryptowaluty np. za mining, zyski z tego tytułu opodatkowuje Income Tax.

Zmiany w krypto tax od kwietnia 2023

Pierwsza niekorzystna zmiana to zmniejszenie kwoty wolnej od podatku dla zysków z krypto handlu. Dotychczas krypto trejderzy korzystali z £12,300 kwoty wolnej od podatku dla Capital Gain Tax, a więc każdy, kto nie miał innych przychodów z inwestycji lub sprzedaży nieruchomości, a na handlu kryptowalutami zarobił poniżej tej kwoty, nie musiał płacić podatku. Począwszy od roku podatkowego 2023/24, który zaczyna się 6 kwietnia 2023, kwota ta zmaleje o połowę. Trejderzy deklarujący zyski za 2023/24 będą mieli £6000 wolne od podatku.

Oczywiście kwota ta jest dodatkową kwotą wolną od podatku i nie wpływa na ogólne tax free allowance, jakie mają wszyscy mieszkańcy UK dla income tax.

Zmiany w krypto tax od kwietnia 2024

Podatek za rok 2024/25, będzie już należało rozliczyć na nowych formularzach i osobno zadeklarować przychody z kryptowalut na Self Assessment Tax Return. Podatnikom będzie trudno zasłaniać się niewiedzą odnośnie do konieczności wykazywania zysków z kryptowalut, a HMRC otrzyma konkretne informacje o przychodach z kryptowalut danej osoby.

Zmiany nie powodują powstania nowych obowiązków podatkowych. Zmienia się jedynie forma składania deklaracji. Eksperci zgadzają się, że nowe formularze wymuszą na większej liczbie osób składanie deklaracji.

