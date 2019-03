Co na to Unia? Guy Verhofstadt komentuje wyniki wczorajszego głosowania w Izbie Gmin

Koordynator procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych z entuzjazmem odniósł się do wyników wczorajszego głosowania w Izbie Gmin. Guy Verhofstadt widzi w przejęciu kontroli przez brytyjskich posłów szansę na uniknięcie twardego Brexitu.

- Parlament przejmuje kontrolę. Jest to szansa na nawiązanie międzypartyjnej współpracy, dzięki której opracowana zostanie lepsza deklaracja polityczna, a relacje w przyszłości będą bliższe - komentował Guy Verhofstadt wczorajsze głosowanie w Izbie Gmin w Twitterze. Przypomnijmy, w poniedziałek, późnym wieczorem brytyjscy posłowie opowiedzieli się za przejęciem przez parlament kontroli nad procesem Brexitu i przeprowadzeniem serii głosowań nad różnymi opcjami wyjścia z UE.

Parliament takes control. An opportunity to build a cross-party cooperation leading to an enhanced political declaration & a closer future relationship! #Brexithttps://t.co/4NhRkeGQ72