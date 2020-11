Polak radzi, co można kupić w UK za 10 funtów, czyli prawie równowartość jednej godziny pracy [zobacz WIDEO]

Co możemy kupić za taką kwotę?

Co w UK można kupić za pieniądze będące równowartością (mniej więcej!) jednej godziny pracy? Ile potrzeba pieniędzy, aby w Wielkiej Brytanii "przetrwać" miesiąc? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie! Zapraszamy do obejrzenie tego filmiku!

Co mniej więcej można kupić za 10 funtów? Ile na brytyjskim rynku jest warta mniej więcej godzina i piętnaście minut pracy? Próbę odpowiedzi na to pytanie podejmie pewien polski vloger mieszkający w UK, Michał z kanału "Na Grubości", którego nie po raz pierwszy gościmy na naszych łamach.

"Hej! Ostatnio pod filmikami o Anglii często pojawiają się pytania typu "ile kosztuje utrzymanie?" lub "jakie są ceny w Anglii?". Dlatego właśnie postanowiłem trochę rozwiać wątpliwości i przedstawić co można kupić za 10£, gdzie, jak i w jakiej ilości" - zapowiada Michał.

Ile warte jest 10 funtów w Wielkiej Brytanii?

Zapraszamy do oglądania! Uwaga, prezentowany poniżej materiał jest całkiem obszerny - trwa około 30 minut!

Warto w tym miejscu dodać, że eksperci ostrzegają, że przez twardy Brexit wzrosną ceny jedzenia w UK. W przypadku twardego Brexitu brytyjskie gospodarstwa domowe zostaną dotknięte wzrostem kosztów życia codziennego szczególnie w pierwszych miesiącach 2021 roku. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym artykule zatytułowanym: "Przez twardy Brexit wzrosną ceny codziennych zakupów w UK. Co i o ile zdrożeje?"

Jakiś czas temu pokusiliśmy się również o porównanie cen w UK z cenami w Polsce. Ile kosztuje życie na Wyspach i w Polsce? Jeśli ten temat Was interesuje to polecamy kliknąć tutaj: "Porównanie cen w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Gdzie życie jest tańsze?"

