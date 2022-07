Co jest tańsze - wakacje w UK czy za granicą? Zobacz porównanie cenowe

Sprawdź, co jest tańsze.

Lepiej jechać na urlop za granicę, czy spędzić go gdzieś w UK?

Fot. Getty

Czy urlop w Wielkiej Brytanii rzeczywiście wychodzi taniej, niż urlop w typowych wakacyjnych destynacjach, takich jak Francja czy Hiszpania? Oto porównanie kosztów zakwaterowania i podróży.

Rosnące koszty zakwaterowania, podróży i jedzenia poza domem sprawiły, że spędzenie wakacji w Wielkiej Brytanii nie jest już tak dużą oszczędnością, jak to zwykle bywało. Czy jednak szala przeważyła już na stronę wyjazdów zagranicznych?

Guardian Money przeprowadziło ciekawą analizę kosztów wakacji spędzonych w obrębie UK oraz na wyjeździe zagranicznym we Francji lub Hiszpanii. Analiza dotyczy wyjazdu przewidzianego dla przeciętnej czteroosobowej rodziny z Londynu.

Wakacje za granicą czy w UK? Koszty zakwaterowania

W przeprowadzonej analizie wzięto pod uwagę dane z porównywarki internetowej Trivago, które pokazują, że zarówno w UK, jak i we Francji czy w Hiszpanii, ceny zakwaterowania poszły w górę Średnia cena nocelgu - obejmująca hotele, a także opcje z własnym wyżywieniem, np. domki letniskowe - w okresie od czerwca do sierpnia 2022 wynosi 126 GBP za noc. Dla porównania, w tym samym okresie w 2019 roku było 106 GBP, co oznacza wzrost o niemal 19 proc.

Z kolei w Hiszpanii średnia cena wzrosła z 106 GBP w 2019 roku do 123 GBP w tym roku, co oznacza wzrost o 16 proc. W bardziej popularnych kurortach ceny wzrosły jednak jeszcze bardziej, przykładowo, w Costa del Sol na Maladze średnie ceny zakwaterowania skoczyły o 34 proc.

A jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Tutaj wzrost również jest bardzo wyraźny, jednak nico mniejszy. W 2019 roku średnie ceny zakwaterowania w okresie wakacyjnym wynosiły 98 GBP za noc, a w tym roku jest to 110 GBP, co oznacza 12 proc. wzrostu.

Wakacje za granicą czy w UK? Koszty podróży

Aby porównać koszty podróży wakacyjnych, Guardian Money przywołał dane Which? Travel, które pokazują dość ciekawą rzecz. Okazuje się, że od 2019 roku średnie ceny lotów z UK do Europy kontynentalnej spadły. Przykładowo, lot zarezerwowany w marcu na sierpień tego roku na jednej z tras między UK a Europą wyniósł 92 GBP, a dla porównania w 2019 roku było to 182 GBP. Wyraźna tendencja spadkowa została odnotowana na wielu typowo wakacyjnych trasach z lotniska London Stansted do takich miejsca jak np. Wenecja.

Gdzie wakacje są najtańsze?

Podsumowując wszystkie analizy, w drugiej połowie czerwca Guardian Money przeprowadził własny test cenowy, dotyczący kosztów, jakie poniosłaby czteroosobowa rodzina, planująca wakacyjną podróż z Londynu do jednej z trzech miejscowości nadmorskich:

Brixham w Devon, Wielka Brytania

Le Touquet w północnej Francji

hiszpańska Malaga.

Wakacje w UK kosztowałyby 765 GBP, a na przykład we francuskim Le Touquet 778 GBP. Porównanie to pokazało, że zasadniczo nie ma obecnie dużej różnicy w kosztach wakacji - bez względu na to, czy spędzimy je na wyjeździe lokalnym wewnątrz UK, czy za granicą w Hiszpanii lub Francji.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!