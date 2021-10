Co gorsze - Brexit czy Covid-19? Według OBR przez wyjście z UE gospodarka UK skurczy się o 4%

Mamy najnowsze prognozy Office for Budget Responsibility

Co bardziej uderzy w gospodarkę UK?

W perspektywie długoterminowej brytyjska gospodarka bardziej ucierpi w wyniku Brexitu, niż przez pandemią koronawirusa, jak wynika z wyliczeń Office for Budget Responsibility (OBR).

Co okaże się gorsze dla gospodarki Wielkiej Brytanii - wyjście ze struktur unijnych czy pandemia i wszelkie konsekwencje z nią związane? Jak wynika z analiz organ nadzoru fiskalnego dla ekonomii bardziej druzgocące skutki będzie miał Brexit. Według OBR Brexit obniży brytyjskie PKB o około 4% w perspektywie długoterminowej, podczas gdy skutki Covid-19 sprawią, że produkt krajowy brutto UK skurczy się o 2 procent. Takie prognozy przedstawił prezes Office for Budget Responsibility Richard Hughes tuż po tym, jak kanclerz skarbu przedstawił budżet na rok 2022. Hughes powołując się na ostatnie dane zaznaczył, że wpływ Brexitu był "w dużej mierze zgodny" z prognozami OBR. Według nich wyjście z UE "zmniejszy nasz długoterminowy PKB o około 4%". "Uważamy, że efekt pandemii zmniejszy tę produkcję (PKB) o kolejne 2%" - dodawał, cytowany przez serwis informacyjny BBC.

Dodajmy, że jego wypowiedzi pojawiły się po tym, jak w wydanym przez OBR oświadczeniu podano informacje o rosnących kosztach życia w UK. Według danych dotyczących inflacji koszty życia mogą rosnąć w najszybszym tempie od 30 lat.

Zarówno pandemia, jak i Brexit odegrały kluczową rolę w bieżących problemach związanych z łańcuchem dostaw w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo ujawniły znaczny niedobór kierowców ciężarówek, co doprowadziło do niedawnych problemów z dostępnością niektórych produktów w niektórych sklepach. Problemy z łańcuchem dostaw doprowadziły do tego, że rząd Borisa Johnsona przyznał wizy krótkoterminowe pracownikom z UE w niektórych sektorach, w tym w branży transportowej.

Dodajmy, że według oficjalnych danych stopa inflacji we wrześniu nieznacznie... zmalała. Wskaźnik Consumer Prices Index (CPI) zmniejszył się do poziomu 3.1%, gdy w sierpniu wynosił 3.2%, według danych ONS. Dodajmy, że cel inflacyjny wyznaczony przez Bank of England wynosi 2 procent. Więcej w związku z tą sprawą pisaliśmy w artykule "Rodzinne budżety w UK "stracą" 1000 funtów w przyszłym roku".

W związku z obecną sytuacją możemy oczekiwać konkretnych działań ze strony Banku Anglii. Prezes Bank of England, Andrew Bailey, potwierdził, że nadszedł czas na działania, w związku z czym możemy oczekiwać jakichś ruchów w kwestii stóp procentowych. Obecnie znajdują się one na historycznie niskim poziomie 0,1 proc (od marca 2020). Główny ekonomista Banku Anglii Huw Pill obawia się, że inflacja w UK sięgnie 5 procentu na początku przyszłego roku. W związku z tymi prognozami już 4 listopada ma zapaść decyzja w sprawie stóp procentowych.