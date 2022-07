Co dziesiąty wniosek paszportowy oczekiwał na rozpatrzenie dłużej niż 10 tygodni

Fot. Getty

Z końcem czerwca w brytyjskim systemie na rozpatrzenie oczekiwało ponad pół miliona aplikacji paszportowych - z czego ponad 50 tys. czekało na decyzję od prawie trzech miesięcy. Dyrektor Passport Office przeprasza za opóźnienia.

Rozpatrywanie wniosków paszportowych to zmora nie tylko polskich urzędów konsularnych w UK, ale także - brytyjskich organów państwowych. Przed wakacjami do Passport Office wpłynęła rekordowa liczba aplikacji.

Opóźnienia w wydawaniu brytyjskich paszportów

Oczekiwanie na brytyjski paszport nie powinno trwać więcej niż 10 tygodni. Niestety, okazało się, że z powodu gwałtownie spływających aplikacji o wydanie dokumentów, Passport Office opóźniło wydanie co dziesiątego paszportu w ostatnim czasie. Według raportu przedstawionego brytyjskim posłom w minionym tygodniu, z końcem czerwca procedowanych było 550 000 wniosków o wydanie brytyjskiego paszportu.

Thomas Greig, dyrektor ds. paszportów, obywatelstwa i ewidencji cywilnej w Passport Office wystosował oficjalne przeprosiny do osób, których wnioski utknęły w systemie. Greig przyznał, że urzędnicy mierzą się z bezprecedensowym poziomem zainteresowania ze strony obywateli, którzy chcieli wyrobić sobie dokumenty przed pierwszymi po pandemii wakacjami.

„Osiągnęliśmy rekordowe poziomy wydajności i zapewniliśmy przyzwoitą obsługę zdecydowanej większości” wniosków – mówił Greig w wypowiedzi cytowanej przez dziennik The Guardian. - „W tej chwili koncentrujemy się wyłącznie na próbie rozpatrzenia wniosków tej niewielkiej części osób, dla których nie zrealizowaliśmy usługi tak, jak byśmy chcieli - aby ludzie mogli uzyskać dostęp do paszportu, jeśli będą go pilnie potrzebować. Osobiście bardzo mi przykro z tego powodu”.

Jak podkreśla brytyjski dziennik, liczba wniosków o wydanie brytyjskich paszportów gwałtownie wzrosła w związku z wznowieniem normalnych podróży zagranicznych po przerwie dwuletniej spowodowanej pandemią. Wcześniej, w ciągu typowego roku do Passport Office wpływało około 7 mln wniosków, jednak w latach 2020-2021 było to odpowiednio 4 mln i 5 mln. Teraz jak widać Brytyjczycy nadrabiają pandemiczne „braki”.

