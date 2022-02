Co dziesiąte dziecko rozpoczynające szkołę jest zagrożone zakażeniem odrą

artykuł dostarczony przez NHS

Chrońmy nasze dzieci przed chorobami wieku dziecięcego – ostrzega dr Agnieszka Biel. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) i NHS wzywają rodziców i opiekunów do upewnienia się, że ich dzieci są na bieżąco ze szczepieniami przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) oraz ze wszystkimi innymi rutynowymi szczepionkami dziecięcymi. Jak pokazują najnowsze dane, liczba szczepień MMR spadła do najniższego poziomu od dziesięciu lat.

Poziom szczepień MMR (ang. measles, mumps and rubella) u pięciolatków w Anglii wynosi obecnie 85,5%, znacznie poniżej 95%, czyli celu Światowej Organizacji Zdrowia niezbędnego do eliminacji odry. W niektórych miejscach w Londynie jedynie 73% pięciolatków otrzymały podwójną dawkę szczepionki MMR. Szczepienie pierwszą dawką szczepionki MMR u 2-latków również spadło poniżej 90%. Oznacza to, że więcej niż jedno na dziesięcioro dzieci poniżej 5. roku życia nie jest w pełni chronione przed odrą i jest zagrożone zachorowaniem.

NHS w ramach nowej kampanii przypomina rodzicom i opiekunom, że podczas pandemii nadal zapewnione są rutynowe szczepienia dzieci i są one kluczowe w zapewnieniu im ochrony ich przed chorobami, którym można zapobiegać.

Odra jest wysoce zaraźliwa, więc nawet niewielki spadek przyjęcia MMR w ogólnej populacji może doprowadzić do wzrostu zachorowań. Odra może prowadzić do powikłań, takich jak infekcje ucha, zapalenie płuc i zapalenie mózgu, które wymagają hospitalizacji, a nawet w rzadkich przypadkach mogą prowadzić do długotrwałej niepełnosprawności lub śmierci. Szacuje się, że od czasu wprowadzenia szczepionki przeciwko odrze w 1968 r. w Wielkiej Brytanii udało się zapobiec 20 milionom przypadków odry i 4500 zgonów.

Nowe badania zlecone przez brytyjskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej oraz UKHSA, przeprowadzone przez Censuswide, pokazują, że wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie odra stwarza dla ich nieszczepionych dzieci.

Spośród 2000 ankietowanych rodziców i opiekunów dzieci w wieku do pięciu lat:

prawie połowa (48%) nie zdaje sobie sprawy, że odra może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie płuc i zapalenie mózgu;

tylko 4 na 10 (38%) zdaje sobie sprawę, że odra może być śmiertelna;

ponad połowa rodziców (56%) nie wie, że dwie dawki szczepionki MMR zapewniają 99% ochronę przed odrą i różyczką.

Przychodnie oferują dzieciom dwie dawki szczepionki MMR, pierwszą rocznym dzieciom, a drugą w wieku około 3 lat i 4 miesięcy, tuż przed rozpoczęciem przedszkola lub szkoły. NHS nadal priorytetowo traktował rutynowe szczepienia podczas pandemii, jednak niektórzy rodzice, którzy nie zaszczepili swojego dziecka przeciwko MMR, powiedzieli, że nie szczepili dzieci, ponieważ nie zdawali sobie sprawy, że szczepienia są dostępne lub nie chcieli obciążać opieki zdrowotnej w tym czasie.

Dr Agnieszka Biel, lekarz pierwszego kontaktu w Swindon, mówi:

„Odra to nie zabawa. Może powodować drgawki i zapalenie opon mózgowych, pozostawiając niektóre dzieci z niepełnosprawnością na całe życie. Popularność szczepionki MMR w Anglii spadła do najniższego poziomu od dziesięciu lat i jest to niepokojące, ponieważ odra jest tak zakaźna, że ​​tylko niewielki spadek szczepień może prowadzić do epidemii w szkołach i przedszkolach”.

„Na całym świecie wiele milionów dawek zostało bezpiecznie podanych dzieciom, ratując życie niezliczonej ilości dzieci. Dzięki szczepionkom nie słyszymy już o ospie i polio w Wielkiej Brytanii, a kiedyś były to powszechne choroby, które przerażały rodziców”.

„Ponieważ podróże międzynarodowe zaczynają powracać do poziomu sprzed pandemii, prawdopodobnie zaobserwujemy wzrost liczby zakażeń odrą z krajów, w których odra jest nadal powszechna, więc szczepienie dzieci chroni je przed potencjalnie śmiertelnymi chorobami i zatrzymuje potencjalną epidemię w społeczności."

„Wszystkie dzieci powinny otrzymać pierwszą szczepionkę MMR po pierwszym roku życia, a drugą dawkę w wieku trzech lat i czterech miesięcy, tuż przed rozpoczęciem nauki w szkole. Nawet jeśli twoje dzieci są starsze, nigdy nie jest za późno na szczepionkę. Jeśli nie masz pewności, czy już ją otrzymały, najpierw sprawdź ich książeczkę zdrowia tzw. Red Book, a jeśli nadal nie masz pewności, skontaktuj się z przychodnią lekarską. Szczepionka MMR jest nie tylko dokładnie przetestowana, ale jest bezpieczna i skuteczna. Dwie dawki szczepionki zapewniają 99% ochronę przed odrą i różyczką”.

„Rutynowe usługi szczepień działały normalnie podczas pandemii, więc nie martw się o kontakt w tej sprawie z lekarzem. Są one oferowane bezpłatnie w ramach NHS wszystkim niemowlętom i dzieciom. Zachęcam rodziców lub opiekunów dzieci, którzy dotąd nie byli w stanie umówić się na szczepienie dwiema dawkami MMR, aby skontaktowali się z przychodnią lekarza rodzinnego w celu umówienia się na wizytę”.

Dowiedz się więcej na stronie nhs.uk/MMR