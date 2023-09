Co doceniają w Polsce wracający do kraju z UK Polacy?

Polacy po powrocie do Polski zwykle są zadowoleni z efektów swojej decyzji, choć wielu naszych rodaków mieszkających (wciąż lub jeszcze) w UK, którzy w ojczyźnie bywają tylko przejazdem, na urlopie, lub odwiedzając rodzinę, znacznie surowiej oceniają polskie realia.

Można powiedzieć, że mamy do czynienia z kolejną odsłoną wojny polsko-polskiej — gdzie żyje się lepiej, w Polsce czy jednak na emigracji w Wielkiej Brytanii? Skąd biorą się zachwyty Polaków po powrocie do ojczyzny? Z jednej strony mamy bowiem tych, którzy wciąż doceniają jakość życia w UK, a z drugiej wracający dostrzegają, jak wiele zmieniło się w Polsce i znacznie lepiej im się żyje właśnie w ojczyźnie.

Gdzie leży prawda? Pewnie nie sposób odpowiedzieć na tak postawione pytanie w sposób zasadniczy i rozstrzygający, ale pojawiają się w związku z nim różne opinie, które pozwalają lepiej zrozumieć postawiony problem.

Oto post, który rozpętał burzę w mediach społecznościowych:

Hej nie planuje powrotu do Polski, ale zastanawiam się skąd te wielkie pochwały ludzi, którzy wrócili do Polski. Byłam ostatnio w Polsce (Kraków okolice). Owszem wiele rzeczy się zmieniło na plus (budownictwo lepszy standard w Pl i mniej syfu, ale na ulicach, widać więcej ludzi zamożnych), ale w dalszym ciągu kultura pracy (moja rodzina opowiada, jak są traktowani w pracy), stosunek cen do zarobków, mentalność, służba zdrowia, możliwość prowadzenia biznesu dalej lezy w Polsce. Jeśli chodzi o jakość jedzenia to marketowe to samo w UK czy w PL z tym ze jedzenie w UK tańsze. Większość moich znajomych co sobie ‘radzi’ otrzymało pomoc finansowo przy zakupie mieszkania na kredyt od babć, wujów, rodziców (nigdy nie wyjeżdżali zarobkowo).

Jeśli chodzi o służbę zdrowia: byłam prywatnie na nieplanowanym badaniu u ‘Pani’ doktor. Czekałam 30 minut po czasie w kolejce, pani była opryskliwa i pracowała tam za kare, powiedziała ze w sumie wszystko ok, jedynie gdy wspomniałam o płatności, oczy się jej zaświeciły. Tydzień później miałam badanie w NHS. Niebo a ziemia z korzyścią na NHS oczywiście.