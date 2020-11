Co dla Brexitu oznacza wygrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA? [WIDEO]

Fot. Getty

Joe Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co wygrana kandydata amerykańskich demokratów oznacza dla dalszych losów Brexitu? Czy nowy prezydent USA zakłóci negocjacje ws. umowy handlowej? Warto wiedzieć, że istnieje pewna kwestia, która Joe Bidenowi bardzo leży na sercu.

Amerykański prezydent elekt, Joe Biden, nie kryje się ze swoją sympatią wobec Unii Europejskiej. Jego zdaniem Wspólnota jest jednym z głównych gwarantów międzynarodowej stabilizacji w kwestiach gospodarki i bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do Donalda Trumpa, który po referendum w 2016 roku stwierdził, że Brexit jest „wspaniałą sprawą”, Joe Biden przyznał, że wolałby zobaczyć inny wynik referendum. Jednak czy nowy prezydent USA zakłóci negocjacje ws. umowy handlowej i będzie dążył do cofnięcia Brexitu?

Jak wygrana Joe Bidena wpłynie na Brexit?

Według ekspertów ds. polityki międzynarodowej, z którymi rozmawiał „The Telegraph”, Joe Biden uszanuje decyzję Brytyjczyków i nie będzie naciskał władz UK, by wycofały się z Brexitu. Jednak istnieje pewna ważna dla Bidena kwestia, która może stanowić kluczowy punkt sporny - już nie tylko w negocjacjach UK-UE, ale również w negocjacjach handlowych między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Kwestią tą jest Irlandia Północna i obawa o przywrócenie twardej granicy na Zielonej Wyspie.

Sprawa ta jest bardzo bliska sercu amerykańskiego prezydenta elekta z racji jego irlandzkich korzeni i będzie on dążył do zagwarantowania pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie - a więc do uniknięcia związanych z Brexitem zamieszek w Irlandii i Irlandii Północnej. Oznacza to, że nowy prezydent USA najprawdopodobniej postara się, by wszystkie strony brexitowego stołu negocjacyjnego przestrzegały ustaleń zapisanych w Good Friday Agreement. We wrześniu Joe Biden przypomniał, że Porozumienie Wielkopiątkowe zakończyło dziesiątki lat krwawego konfliktu w regionie i jako strażnica pokoju Good Friday Agreement nie może paść „ofiarą Brexitu”.

Joe Biden i Brexit. Co mówią eksperci? ZOBACZ WIDEO:

Słowa te padły w kontekście przygotowanej przez rząd Borisa Johnsona ustawy o rynku wewnętrznym UK (Internal Market Bill). Ustawa ta, która wciąż przechodzi przez kolejne etapy procesu legislacyjnego w brytyjskim parlamencie, dopuszcza bowiem możliwość jednostronnego unieważnienia porozumienia dotyczącego Irlandii Północnej, które zostało podpisane w styczniu 2020 przez UK i UE w ramach umowy brexitowej. Jedną z możliwych konsekwencji Internal Market Bill jest na przykład przywrócenie rygorystycznych kontroli granicznych na Zielonej Wyspie.

Opcja ta mogłaby zostać wykorzystana przez władze UK, gdyby rozmowy handlowe ze Wspólnotą zakończyły się fiaskiem i doszłoby do NO DEAL z końcem tego roku. Jednak po wygranej Joe Bidena, wykorzystanie Internal Market Bill mogłoby negatywnie wpłynąć na dalsze negocjacje handlowe między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, że negocjacje post-brexitowej uomwy handlowej między UK a USA toczą się już od miesięcy i mają zakończyć się najwcześniej w pierwszej połowie 2021 roku.

Pomimo jasnych poglądów Joe Bidena na kwestię Irlandii Północnej i potępienie Internal Market Bill, eksperci twierdzą, że nie należy się spodziewać, by Stany Zjednoczone zarządzane przez nową administrację nowego prezydenta unieważniły dotychczasowe negocjacje handlowe z UK. Negocjacje te przeszły już przez cztery etapy rozmów i są obecnie na dość zaawansowanym poziomie, co oznacza, że wiele ważnych spraw zostało już ustalonych i prawdopodobnie żadnej ze stron nie opłacałoby się rozpoczynać wszystkiego od nowa.

Na jakim etapie znajdują się negocjacje UK-UE?

Z kolei negocjacje handlowe między UK a UE wciąż nie wychodzą z impasu. W poniedziałek w Londynie rozpoczął się kluczowy tydzień rozmów, jednak podstawową kwestią sporną nadal pozostaje problem rybołówstwa. W niedzielę premier Boris Johnson zapewnił jednak, że „zarys” umowy handlowej jest już wyraźny i porozumienie jest do osiągnięcia w wyznaczonym czasie. Mimo że obie strony wykazują wyraźną chęć zakończenia negocjacji sukcesem, premier UK podkreślił, że UK cały czas jest gotowa na NO DEAL i przejście na zasady WTO z początkiem 2021 roku.