Co dalej z cenami domów w UK? Oto 4 czynniki kluczowe dla rynku nieruchomości w najbliższych miesiącach

Fot. Getty

Jakie są prognozy dla brytyjskiego rynku nieruchomości na najbliższe miesiące? Jakie czynniki odegrają kluczową rolę w kształtowaniu cen domów i mieszkań w UK dalszej części 2021 roku? Oto, co mówią eksperci.

Najbliższe miesiące mogą wiązać się z wychodzeniem z pandemii oraz ze znoszeniem obostrzeń, a także wycofywaniem dotychczasowej pomocy rządowej, która została wprowadzona na czas pandemii. Jak odbije się to na brytyjskim rynku nieruchomości? Które czynniki mogą mieć największy wpływ na ceny domów i mieszkań UK?

W kwietniu ceny nieruchomości w UK osiągnęły kolejny rekord, w związku z czym wszyscy zainteresowani zakupem lub sprzedażą domów i mieszkań zastanawiają się, czy trend ten będzie się utrzymywał przez kolejne miesiące. Opinie ekspertów w tej sprawie zebrał portal iNews.

Co dalej z cenami domów w UK? Oto 4 kluczowe czynniki

Specjaliści wskazali cztery najważniejsze czynniki, które mogą okazać się kluczowe dla cen nieruchomości w UK w najbliższych miesiącach.

1. Koniec wakacji skarbowych

Tymczasowe ulgi skarbowe zostały uznane za czynnik najważniejszy. Przypomnijmy, że w marcu Kanclerz Skarbu Rishi Sunak przedłużył o trzy miesiące wakacje skarbowe dla osób kupujących nieruchomości w UK. Oznacza to, że zakup domu lub mieszkania o wartości do 500 000 funtów będzie wolny od podatku jedynie do końca czerwca. Natomiast w przypadku nieruchomości o wartości do 250 000 funtów, zwolnienie z podatku będzie obowiązywać do końca września 2021. Po tym czasie zwolnienie powróci do swojego standardowego poziomu, czyli 125 000 funtów.

Co istotne, właśnie wakacje skarbowe zostało uznane przez specjalistów za główną przyczynę szybkiego wzrostu cen nieruchomości w UK. Stopniowa likwidacja ulg skarbowych może spowodować zatem spadek cen nieruchomości - nawet jeśli będzie to rozłożone w dłuższym okresie czasu.

2. Program kredytów hipotecznych z rządowymi gwarancjami

Program rządowy dotyczący kredytów hipotecznych został uruchomiony w poniedziałek 19 kwietnia. Oznacza to, że od tej właśnie daty brytyjskie banki rozpatrują wnioski kredytowe złożone w ramach rządowych gwarancji (które są dla banków znacznie bardziej korzystne niż normalnie). W ramach programu, kredyty hipoteczne mają być dostępne dla osób, które są wstanie wpłacić jedynie niski depozyt, wynoszący tylko 5 proc.

Beneficjentami nowego rządowego programu, dotyczącego kredytów hipotecznych, mogą być zarówno te osoby, które nieruchomość w Wielkiej Brytanii chcą kupić po raz pierwszy w życiu (first time buyers), jak też osoby, które już posiadają jakieś nieruchomości. Ponadto, kredyty hipoteczne z depozytem 5 proc. będą dostępne jedynie przy zakupie nieruchomości, których wartość nie przekracza 600 000 funtów.

Nowy program, który został ogłoszony przez Kanclerza Skarbu Rishi Sunaka wraz z całym nowym budżetem na początku marca, ma na celu ożywienie brytyjskiego rynku nieruchomości. Może to w jakimś stopniu zrównoważyć negatywny efekt wzrostu cen, związany z zakończeniem wakacji skarbowych.

3. Nowe trendy wśród nabywców nieruchomości

Pandemia sprawił, że zmieniają się nie tylko warunki podatkowe i kredytowe, ale również upodobania nabywców nieruchomości, przynoszące nowe trendy. Według analiz Rightmove, wiele osób, które jak dotąd mieszkały w mieście, obecnie szuka ucieczki od zgiełku i ciasnoty wielkich metropolii. Jednym z ważnych motywów wyprowadzki z dużych aglomeracji jest nie tylko ucieczka od gęstego zaludnienia, ale także chęć wynajęcia lub kupienia domu czy mieszkania o większej powierzchni, z większą ilością sypialni.

Analiza przeprowadzona przez Resolution Foundation pokazała, że dużym zainteresowaniem cieszą się mniej zaludnione obszary Wielkiej Brytanii. Od lutego 2020 ceny nieruchomości w miejscach mniej zaludnionych w UK wzrosły o około 10 proc., natomiast w zaludnionych obszarach miejskich wzrost w tym samym okresie był na poziomie 6 proc. - co jasno pokazuje trend wśród nabywców domów i mieszkań.

4. Koniec rządowej pomocy finansowej na czas pandemii

Poza zakończeniem wakacji skarbowych, czyli poza wsparciem związanym bezpośrednio z kupnem nieruchomości, w tym roku zakończą się także inne rządowe programy pomocowe. Zakończenie programu furlough planowane jest na koniec września, a wakacje od spłaty kredytów hipotecznych powinny zakończyć się 31 lipca.

Kaan Emin z Apply Mortgages, jeden z ekspertów, z którym rozmawiał portal iNews, powiedział, że wpływ tego czynnika na brytyjski rynek nieruchomości może być dwojaki. Po pierwsze, niektóre osoby mogą by mniej skłonne do dodatkowych wydatków w postaci na przykład kupna nieruchomości. Jednak z drugiej strony, może to spowodować, że więcej osób będzie chciało sprzedać dom lub mieszkanie, by dać sobie zastrzyk gotówki, gdy rządowe wsparcie się zakończy.