Co dalej z Brexitem? Zobacz, jakie scenariusze wciąż są w grze, pomimo zbliżającej się połowy okresu negocjacyjnego

Fot. Getty

Za nami już niemal połowa okresu przejściowego, a brexitowej umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską wciąż nie widać. Co więcej, przedstawiciele obu stron stołu negocjacyjnego zgodnie zauważają, że nie przez ostatnie miesiące nie osiągnięto żadnego realnego postępu w sprawie ostatecznego kształtu Brexitu. Zobacz, jakie scenariusze mimo wszystko wciąż są w grze.

Przez ostatnie miesiące władze zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Europejskiej koncentrowały się prawie wyłącznie na pandemii. Teraz jednak będą musiały powrócić do ciężkiego tematu Brexitu, ponieważ zbliża się połowa okresu przejściowego, a z nią ewaluacja postępów poczynionych przez zespoły negocjacyjne. Po czwartej rundzie rozmów na temat przyszłych relacji między UK a UE, która zakończyła się impas w piątek, obie strony oczekują, że do negocjacji włączą się z powrotem najwyżsi przedstawiciele - szczególnie premier Boris Johnson i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Negocjacje wciąż pozostają bardzo trudne, ponieważ żadna ze stron nie chce ustąpić w kluczowych kwestiach handlowych, takich jak standardy żywności, rybołówstwo czy transport. Poniżej zamieszczamy najważniejsze wydarzenia, które czekają nas jeszcze przed końcem roku.

Co dalej z Brexitem?

Czerwiec: Obie strony podsumują postępy po pierwszych rundach negocjacji. Odbędzie się to na tak zwanej konferencji wysokiego szczebla w czerwcu - dokładny termin konferencji wciąż nie został ustalony. W planowanym spotkaniu ma wziąć udział premier Boris Johnson oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Lipiec: Wielka Brytania ma nadzieję, że negocjacje będą kontynuowane bardziej intensywnie w lipcu. Prawdopodobnie będzie już możliwość powrotu do spotkań bezpośrednich w mniejszych grupach negocjatorów. Jeden z głównych negocjatorów ze strony brytyjskiej powiedział na łamach „Policito”, że należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć przedłużenia rozmów” „Nie jesteśmy gotowi na długie negocjacje w ciągu najbliższych miesięcy (...) Październik to dla nas za późno na zakończenie. Co ważne, w lipcu Niemcy przejmują rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

Październik: UE chce zakończyć negocjacje na szczycie Rady Europejskiej w dniach 15-16 października. Miałoby to zapewnić wystarczającą ilość czasu na ratyfikację porozumienia, które do tego czasu ma zostać wynegocjowane.

Grudzień: Okres przejściowy kończy się 31 grudnia. Jeśli do tego czasu umowa handlowa między UK a UE nie zostanie zatwierdzona przez obie strony, może nastąpić tzw. ‘no deal’ Brexit. Oznacza to, że Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE bez porozumienia o przyszłych stosunkach handlowych między Wspólnotą a Wyspami, zatem stosunki te będą odbywały się prawdopodobnie na zawadach WTO. Byłoby to jednak o tyle ryzykowne, że obie strony mogą doświadczyć nie tylko nagłego powrotu barier handlowych, takich jak drobiazgowe kontrole celne, ale również niekorzystnego gwałtownego skoku taryf celnych, co odbije się na gospodarce zarówno unijnej, jak i brytyjskiej.