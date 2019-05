Co dalej z Brexitem, skoro rozmowy międzypartyjne upadły? Zobacz najbardziej prawdopodobne scenariusze

Fot. Getty

Po tygodniach długich dyskusji rozmowy między rządem a Partią Pracy dobiegły końca, nie przynosząc żadnego postępu w kwestii Brexitu. Theresa May zapowiedziała kolejne "znaczące głosowanie", ale umowa wciąż nie ma poparcia wśród brytyjskich posłów. Jakie są najbardziej prawdopodobne dalsze scenariusze?

Jaki jest następny krok premier?

W pierwszym tygodniu czerwca Theresa May chce ponownie oddać głos Izbie Gmin. Będzie to już czwarte "znaczące głosowanie" ws. umowy brexitowej (WAB). Nie jednak jest jasne, czy przed głosowaniem nad umową pojawią się też jakieś wnioski ze strony deputowanych.

Jedna z propozycji - ze strony laburzystów - została już odrzucona. Propozycja ta dotyczyła przeprowadzenia "głosowań orientacyjnych" jeszcze przed końcem maja, co mogłoby pomóc w zdobyciu poparcia dla umowy. Pomysł zakładał, że wszystko, co wyłoniłoby się z procesu głosowań, byłoby następnie włączone do WAB, pomagając zbudować parlamentarną większość. Nie był to pierwszy tego typu projekt, który został przez rząd odrzucony.

Jak inaczej premier może zwiększyć poparcie dla swojej umowy?

Źródła z Downing Street podały, że rząd uwzględni część ustaleń z rozmów z Partią Pracy. Najprawdopodobniej chodzi o kwestie praw pracowniczych, a także o normy środowiskowe - ustalenia te miałyby zostać włączone do umowy brexitowej. Miałoby to wpłynąć pozytywnie na głosy ze strony przynajmniej części laburzystów.

Jednocześnie rząd wznawia rozmowy z DUP. Rozmowy te mają dotyczyć irlandzkiej granicy. Na temat backstopu Theresa May prowadzi też rozmowy z członkami własnej partii. Nie wiadomo jednak, jakie ewentualnie nowe rozwiązania premier jest w stanie zaproponować posłom w tej sprawie.

Co dalej, jeśli umowa upadnie na początku czerwca?

Jeśli umowa znów upadnie, wtedy najprawdopodobniej wydarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, dwa dni później odbędzie się kolejna seria "głosowań orientacyjnych". Po drugie, wszystkie siły polityczne UK zostaną przekierowane w stronę dymisji Theresy May i wyborów nowego premiera i lidera Partii Konserwatywnej.

Według "The Guardian", bardziej radykalni kandydaci mają mniejsze szanse na wygraną w wyścigu o fotel premiera, ponieważ idąc w kierunku twardego Brexitu, torysi stanęliby w bezopśredniej konfrontacji z Brexit Party, która już teraz wyprzedza ich w sondażach o kilka miejsc, (Brexit Party jest na pierwszym miejscu, podczas gdy konserwatyści są na czwartym - a według niektórych sondaży nawet na piątym - miejscu).

Nowy przywódca z pewnością musiałby poświęcić trochę czasu na opracowanie nowego planu Brexitu oraz na rozmowy o tym z Brukselą, a następnie na przekonywanie do swojego projektu brytyjskich posłów. Kandydaci o skrajnych poglądach mogliby zatem mieć jeszcze większy problem ze znalezieniem kompromisu, niż ma go obecnie Theresa May.

Czy nowy lider rozwiąże problem impasu?

Niekoniecznie. Zarówno stanowisko UE, jak też Izby Gmin pozostają takie same - bez względu na to, kto siedzi w fotelu premiera. Problemy takie jak backstop w dużej mierze znajdują się na linii UK-UE, zatem nowy lider zderzy się prawdopodobnie z taką samą rzeczywistością, co obecna szefowa rządu.

Jakie są inne możliwe opcje?

Przede wszystkim dwie: przedterminowe wybory parlamentarne w UK oraz drugie referendum. Drugie referendum mogłoby przybrać co najmniej dwie formy. Po pierwsze, mogłoby dotyczyć rodzaju umowy brexitowej, jaka ostatecznie ma zostać ratyfikowana. Po drugie, mogłoby też dotyczyć takich opcji jak pozostanie w UE czy twardy Brexit.

Istnieje również taka możliwość, że przy bardziej radykalnym liderze, konserwatyści spróbują zawiązać porozumienie z rosnącą w siłę Brexit Party, choć trudno przewidzieć, czy takie porozumienie byłoby faktycznie możliwe.

Należy pamiętać, że Brexit wciąż pozostaje nierozwiązaną zagadką i trudno przewidzieć jego dalszy kierunek.