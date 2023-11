Kryzys w UK Co czwarta osoba korzysta z pożyczek na pokrycie bieżących wydatków

Co czwarta osoba dorosła w Wielkiej Brytanii zaciąga pożyczki. Na co? Głównie żeby pokryć bieżące wydatki. To, co jest jednak jeszcze bardziej niepokojące, to fakt, że coraz więcej ludzi jest tak zdesperowanych, że dla zwiększenia swoich szans na zaciągnięcie pożyczki zawyża swoje dochody.

Mieszkańcom UK nie starcza do pierwszego

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez organizację Tink na próbie 1000 pożyczkobiorców (osób posiadających kredyt hipoteczny lub zaciągniętą pożyczkę), znaczna liczba mieszkańców UK ma problem ze zrównoważeniem domowych budżetów. 29 proc. respondentów twierdzi, że nie ma pieniędzy jeszcze przed końcem każdego miesiąca. Z kolei 25 proc. musi uciekać się do brania kredytu, a 23 proc. korzysta z opcji płatności ratalnych lub odroczonych płatności. Wreszcie 16 proc. na pokrycie niezbędnych, bieżących kosztów, zaciąga pożyczki.

Z uwagi na problemy z dopięciem domowych budżetów, coraz więcej mieszkańców Wielkiej Brytanii zaczyna oszczędzać na wypoczynku i podróżach. Ale też ludzie masowo zaczynają ograniczać inne wydatki na konsumpcję.

Przeczytaj też:

Konsumenci drastycznie ograniczają spożycie mięsa. To przez kryzys kosztów życia Breaking News

Wyspiarze pożyczają pieniądze w wątpliwych instytucjach

Z uwagi na coraz większy problem z dostępem do kredytów czy pożyczek bankowych, Wyspiarze stawiają na inne metody. Pożyczają oni pieniądze od instytucji o wątpliwym statusie. I choć pożyczki takie są co prawda łatwiejsze do zaciągnięcia, to są one też jednocześnie koszmarnie drogie. A to tylko napędza spiralę zadłużenia.

– Wiele tradycyjnych kontroli dotyczących zdolności kredytowej utrudnia ludziom dostęp do pożyczek. Zatem ci, którzy najbardziej potrzebują wsparcia finansowego, uciekają się do desperackich metod. Nadając priorytet inwestycjom w modele kredytowania oparte na danych, pożyczkodawcy mogą podejmować bardziej świadome decyzje kredytowe. Mogą poszerzać dostęp do kredytu dla tych, których na to stać. Chroniąc jednocześnie kredytobiorców mających trudności finansowe przed popadnięciem w kłopoty finansowe – zachęca Tasha Chouhan, dyrektor ds. bankowości i pożyczek w Tink. I precyzuje, że obecnie pożyczkodawcy odrzucają coraz większą liczbę wniosków od osób ubiegających się o pożyczkę, ponieważ nie spełniają one surowych kryteriów. A to popycha wielu zdesperowanych ludzi do korzystania z usług nieregulowanych pożyczkodawców.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wycieczki z niskim depozytem są kuszące? Oto, dlaczego należy na nie uważać

Płace przewyższyły inflację po raz pierwszy od dwóch lat

9 zmian finansowych, które wchodzą w październiku 2023