Co było przyczyną wybuchu domu w Willesborough? Znamy nowe fakty [WIDEO]

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym, 4 maja 2021 roku w Willesborough, niedaleko Ashford, miasta położonym w hrabstwie Kent nad rzeką Great Stour, doszło do potężnej eksplozji. Dziś poznaliśmy nowe fakty w tej sprawie.

W wyniku wczorajszych wydarzeń siedem osób zostało rannych. Front nieruchomości zlokalizowanej przy Mill View w Willesborough został całkowicie zniszczony przez wybuch, który doprowadził do pożaru. Dwie osoby z poważnymi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala do Londynu. Pięcioro innych osób zostało przewiezionych do szpitala William Harvey Hospital w Ashford z urazami uznanymi za mniej poważne. Początkowo oficerowie Kent Police informowali, że "pewna liczba osób" została uwięziona pod gruzami, ale na chwilę obecną do wszystkich poszkodowanych udało się dotrzeć i wszystkim została udzielona odpowiednia pomoc.

Co było przyczyną wybuchu domu w Willesborough?

Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona, ​​ale nic nie wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z czymś więcej, niż tylko wypadkiem. "The Guardian" opublikował film nakręcony z helikoptera, na który widać dokładnie, jakie szkody zostały wyrządzone przez (rzekomy i niepotwierdzony jeszcze oficjalnie) wybuch gazu w Willesborough:

Kto ucierpiał, ile osób zostało rannych?

Z kolei brytyjski brukowiec "The Sun" przytacza na swoich łamach historię 99-letniej Ethel Hanford, która miała olbrzymie szczęście. Kobiecie udało się nie tylko przeżyć tę tragedię, ale ucierpiała przy tym w niewielkim stopniu. W wczorajszym wypadku ucierpiał również jej syn, 75-letni Donald, ale i jego obrażenia nie były zbyt poważne. Oboje zaznaczają, że z pomocą pospieszyli im Andy i Harry Hodge. Mężczyźni pracujący, jako robotnicy budowlani przejeżdżali akurat w okolicy, gdy doszło do wybuchu. Nie zastanawiając się zbytnio ruszyli na pomoc starszym ludziom.

