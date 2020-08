Co by było gdyby Polska POZOSTAŁA supermocarstwem? [ZOBACZ wideo]

Na popularnym kanale youtube`owym pojawił się bardzo ciekawy materiał filmowy dotyczący polskiej historii - w pewien sposób! Jego temat to przeszłość Polski, która... się nigdy nie wydarzyła

WhatifAltHist to kanał o tym, jak historia mogła wyglądać w wersji alternatywnej. Jego autor bada, jak przeszłość i teraźniejszość mogłyby się różnić, wykorzystując przykłady z naszej obecnej historii, geografii i kultury. W jednym ze swoich ostatnich filmików wziął na warsztat... Polskę.

Polska była super-mocarstwem, ale...

A konkretnie pisząc - Rzeczpospolitę Obojga Narodów, kraj który "kontrolował olbrzymie połacie wschodniej Europy, który był przez pewien czas okupował Moskwę, kraj, który był centrum bogactwa, kultury i demokracji", cytując autora rzeczonego filmiku. Rzecz jasna kres tamtej tamtej Polsce położyły kolejne rozbiory dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię, ale WhatifAltHist zadaje pytanie - "co by było gdyby?"

Co by było gdyby, do rozbiorów nigdy nie doszło? Jakie byłyby dalsze losy naszego kraju? Jakie wpływ Polska miałaby na losy Europy i całego świata? Jak zmieniłyby się koleje naszej historii? Oto jest pytanie! Jeśli chcecie poznać na nie odpowiedź, to zachęcamy do obejrzenia tego filmiku: