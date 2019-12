Co Brytyjczycy robią w pracy, gdy… udają, że pracują? Zobacz listę 10 najbardziej popularnych „rozpraszaczy”

Fot. Getty Images

Sprawdzanie facebooka, plotki ze współpracownikami, przerwy na papierosa, a nawet… szukanie nowej pracy! Zobacz, co najczęściej i przez ile minut dziennie rozprasza mieszkańców UK w ciągu przeciętnego 8-godzinnego dnia pracy! A co zwykle rozprasza Ciebie?

Naukowcy odkryli, że w ciągu 8-godzinnego dnia pracy, jesteśmy wydajni przez niecałe 3 godziny! Pozostałe 5 godzin nasz mózg pracuje na zwolnionych obrotach i nie możemy się już tak dobrze skoncentrować na obowiązkach, które mamy do wykonania. Co więcej, przez te mniej aktywne 5 godzin naturalnie potrzebujemy chwil odpoczynku, więc często poświęcamy czas pracy na zajęcia zupełnie z pracą nie związane.

Szwedzki badacz Anders Ericsson przeprowadził badanie na prawie 2 000 Brytyjczyków pracujących na pełny etat i udało mu się stworzyć listę „rozpraszaczy”, które są najbardziej popularne wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii. Oprócz faktu, że prawie połowa badanych przyznaje się do tego, że w pracy śledzi facebooka czy inne social media lub przegląda internetowe serwisy informacyjne, niemal co 5 osoba wyjawiła, że siedząc w pracy szuka… nowej pracy!

Do innych częstych zajęć, odciągających od obowiązków zawodowcyh w godzinach pracy, należą pogawędki ze współpracownikami na tematy zupełnie nie związane z zawodowymi obowiązkami, przerwy na papierosa, smsowanie i czatowanie, a także rozmowy telefoniczne z partnerem lub przyjaciółmi. Znaczna część badanych przyznaje się również do tego, że dla odpoczynku od pracy często zajmuje się przyrządzaniem i spożywaniem jedzenia lub gorących napojów, takich jak kawa i herbata.

W tym samym badaniu poproszono również respondentów, by określili ile mniej więcej czasu pracy poświęcają na czynności nie mające związku z obowiązkami zawodowymi. Okazało się, że przeciętnie aż ponad godzinę dziennie badani spędzają na przeglądaniu serwisów informacyjnych, 44 minuty na śledzeniu social mediów, a 40 minut na plotkach ze współpracownikami. Co ciekawe, okazało się także, że przeciętnie Brytyjczycy około 26 minut dnia pracy poświęcają na szukanie nowej pracy…

Czy badania szwedzkiego naukowca choć trochę Was zdziwiły? A może macie podobne obserwacje? No i jak to jest z Wami - ile godzin dziennie jesteście w stanie maksymalnie skoncentrować się na pracy, nie rozpraszając się innymi aktywnościami? Co najczęściej robicie, gdy jesteście już zmęczeni i trudno Wam się skupić na obowiązkach? Piszcie w komentarzach na naszym facebooku!