Co Brytyjczycy robią w czasie izolacji? Zobacz listę zajęć najbardziej popularnych w trakcie lockdownu

Podczas lockdownu, przebywając na przymusowych urlopach, uwięzieni w domach, mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają teraz nieco więcej czasu na zajęcie się sprawami, na które zwykle nie starcza im siły lub czasu. Zobaczcie, co Brytyjczycy robią najchętniej w czasie izolacji.

Ipsos Mori przeprowadziło sondaż wśród Brytyjczyków, pytając ich, co najczęściej i najchętniej robią podczas domowej izolacji. W badaniu wyróżniono trzy grupy wiekowe: 18-34 lata, 35-54 lata i 55-75 lat. Wyłoniono 14 najbardziej popularnych czynności: spędzanie czasu z dziećmi, spędzanie czasu w social media, ogrodnictwo, czytanie książek, planszówki/puzzle, ćwiczenia fizyczne, dekorowanie domu, robótki ręczne, taniec w domowych wnętrzach, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, pieczenie chleba, nauka nowej umiejętności, seks, nauka języka obcego. Najbardziej popularne we wszystkich grupach okazało się spędzanie większej ilości czasu w social mediach i czytanie książek.

Co najchętniej w czasie izolacji robią osoby w wieku 18-34 lata?

Młodzi ludzie zdecydowanie najchętniej spędzają czas w internecie, szczególnie w social media (57 proc.), ponadto spora część podczas siedzenia w domu więcej ćwiczy fizycznie (38 proc.). Młodzi lubią też czytać książki (30 proc.), a niemal co piąty (17 proc.) przyznaje, że w czasie lockdownu uprawia więcej seksu. Co ciekawe, ponad jedna czwarta (26 proc.) tej grupy wiekowej więcej czasu spędza dbając o ogród.

Co najchętniej w czasie izolacji robią osoby w wieku 35-54 lata?

Osoby między 35 a 54 rokiem życia najwięcej czasu poświęcają głównie dwóm czynnościom: zajmowaniu się dziećmi (51 proc.) oraz aktywnością w social media (48 proc.). Duża część tej grupy wiekowej przyznaje się także do wzmożonego ogrodnictwa (38 proc.) oraz czytania książek (32 proc.), a jedna czwarta (25 proc.) częściej gra w gry planszowe lub układa puzzle.

Co najchętniej w czasie izolacji robią osoby w wieku 55-75 lata?

Osoby z najstarszej grupy wiekowej, będące między 55 a 75 rokiem życia, najchętniej zajmują się ogrodnictwem (52 proc.). Co ciekawe, na drugim miejscu pojawiły się aktywności w social media (37 proc.). Częstą rozrywką w czasie domowej izolacji dla osób z tej grupy wiekowej jest też czytanie książek (35 proc.). Nieco ponad jednak piąta (21 proc.) przyznaje się również do grania w planszówki i układania puzzli.

