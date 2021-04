Co Brytyjczycy mówią, a co tak naprawdę myślą?

Fot. Getty

Brytyjczycy znani są z powściągliwości, a to oznacza, że zazwyczaj nie mówią tego, co tak naprawdę myślą. Zobaczcie, jakie słowa i wyrażenia w ustach Brytyjczyków powinny w waszych głowach zapalić czerwoną lampkę i zmusić was do refleksji.

Brytyjczycy nie ukrywają tego, co chcą powiedzieć, z uwagi na to, że są fałszywi czy sztuczni, tylko... ze względu na przyjętą przez siebie powszechnie etykietę. Mieszkańcy Wysp często nie powiedzą czegoś wprost, ponieważ zwyczajnie nie chcą być nieuprzejmi. W niektórych sytuacjach dobierają nieco łagodniejsze słowa, a w innych zwyczajnie mówią coś na opak. Zobaczcie, co oznaczają pewne zwroty w ustach Brytyjczyków.



1. Brytyjczyk mówi: I hear what you say

Ty myślisz: They accept my point of view

Brytyjczyk myśli: I totally disagree and do not want to discuss this further



2. Brytyjczyk mówi: With the greatest respect

Ty myślisz: They’re listening to me

Brytyjczyk myśli: This is stupid



3. Brytyjczyk mówi: I almost agree

Ty myślisz: They’re not far from agreement

Brytyjczyk myśli: I do not agree at all



4. Brytyjczyk mówi: That’s not bad

Ty myślisz: That’s poor

Brytyjczyk myśli: That’s good



5. Brytyjczyk mówi: Quite good

Ty myślisz: Very good

Brytyjczyk myśli: Not very good



6. Brytyjczyk mówi: Very interesting

Ty myślisz: Wow, they’re impressed with what I’m saying

Brytyjczyk myśli: Boy, this person is boring and talking nonsense



7. Brytyjczyk mówi: Incidentally/by the way

Ty myślisz: That’s not important

Brytyjczyk myśli: That’s the main point



8. Brytyjczyk mówi: I’m sure it’s my fault

Ty myślisz: They think it’s their fault

Brytyjczyk myśli: This is your fault



9. Brytyjczyk mówi: I only have a few minor comments

Ty myślisz: There’s no major issue

Brytyjczyk myśli: Please redo the whole thing



10. Brytyjczyk mówi: You must come to dinner

Ty myślisz: They want me to come

Brytyjczyk myśli: This is not an invitation; I’m just being polite



11. Brytyjczyk mówi: Sorry

Ty myślisz: They’re sorry, but for what?

Brytyjczyk myśli: I simply want to ask a question



12. Brytyjczyk mówi: I might join you later

Ty myślisz: They might be coming later

Brytyjczyk myśli: There’s no chance that I’m coming out



13. Brytyjczyk mówi: I’ll bear it in mind

Ty myślisz: They’ll consider my suggestion

Brytyjczyk myśli: There’s no way I’m doing that



14. Brytyjczyk mówi: How are you?

Ty myślisz: They want to know how I’m doing

Brytyjczyk myśli: Please don’t tell me your life story