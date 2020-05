Co bardziej się opłaca - ciężka, sezonowa praca w UK czy "zwyczajny" etat w Polsce?

Grafika: Wykop.pl

Co sądzicie o pracy sezonowej w UK? Czy bardziej opłaca się co jakiś czas harować przy zbiorze owoców lub warzyw w UK czy jednak lepiej mieć normalną, stabilną pracę w Polsce, choć nie zarabiać przy tym kokosów? Zapraszamy do dyskusji!

Znacie takie osoby? Wyjeżdżają na saksy za granicę, często wykonują ciężką, ale zasadniczo kiepsko płatną pracę sezonową. Nierzadko pracują przy zbiorze warzyw i owoców lub na budowie. Przez kilka miesięcy harują, żyją w ciężkich warunkach, oszczędzając na czym się da. Dzięki temu udaje im się zaoszczędzić sporą część swoich zarobków. A po powrocie do Polski na maksa szpanują. Przepuszczają pieniądze na głupoty, tylko po to, żeby pokazać się przed innymi. "Tam" (w Wielkiej Brytanii, na emigracji) są zwykłymi robolami, a "tutaj" (w Polsce, nierzadko w mniejszych miejscowościach) udają panów.

Temat ten został w ciekawy sposób poruszony na łamach portalu społecznościowego Wykop. Zobaczcie sami:

Mieliśmy z takimi przypadkami do czynienia? "Anonimowy Mirek" z Wykopu postawił ciekawą kwestię - czy lepiej jest pracować w Polsce za niezbyt wysoką (z perspektywy UK, przynajmniej), ale godną stawkę czy za relatywnie duże pieniądze "zajeżdżać się" na maksa na obczyźnie?

Użytkownicy Wykopu są podzieleni w tym temacie, a ich dyskusja była dość burzliwa. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Co uważacie? Która opcja bardziej Wam odpowiada? Czekamy na Wasze komentarze!