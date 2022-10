Co Baba Wanga przepowiedziała na 2023 rok? I co się sprawdziło z jej wizji na 2022 rok?

Zwana „Nostradamusem z Bałkanów” Baba Wanga miała wiele wizji, które zostały rozpisane na kilka tysięcy lat. Miała przewidzieć m.in. II wojnę światową, śmierć Stalina, czy zamach na World Trade Center. Jej przepowiednie na 2023 rok, podobnie jak na rok obecny - 2022, nie napawają optymizmem.

Niewidoma wieszczka, która zmarła ponad 20 lat temu, nadal zaskakuje nas trafnością swoich wizji. Przepowiednie Baby Vangi nie zakończyły się na zatonięciu okrętu „Kursk” w 2000 r. i na ataku na nowojorskie wieże World Trade Center w 2001 r. W kolejnych latach sprawdziły się wizje bułgarskiej mistyczki dotyczące wystąpienia potężnego tsunami w 2004 r. w Azji, nadejścia Brexitu (Wanga miała raz powiedzieć, że „Europa przestanie istnieć”) i pojawienia się radykalnego ugrupowania terrorystycznego ISIS.

Przepowiednie Baby Wangi na 2023 rok

Nie da się ukryć, że to, co wiemy o przepowiedniach Baby Wangi, w dużej mierze zależy od jej interpretatorów i tłumaczy. W jej wizjach dotyczących 2023 roku znalazło się niewiele pozytywnych informacji.

Należą do nich m.in. zmiana orbity Ziemi, co z kolei miałoby doprowadzić do zmiany klimatu. Ponadto w 2023 roku czeka nas – według Baby Wangi – solarne tsunami i powrót do „ciemnych wieków”. Jasnowidzka zobaczyła także "duży kraj prowadzący badania nad bronią biologiczną", a przez jego "eksperymenty" mogą zginąć setki tysięcy ludzi.

Eksplozja elektrowni atomowej

Niepokojącą wizją Baby Wangi na 2023 rok jest eksplozja elektrowni atomowej, co interpretatorzy wiążą z alarmującą sytuacją związaną z Zaporoską Elektrownią Atomową w Ukrainie i działaniami Putina.

Co ciekawe jej ostatnia wizja związana z 2023 rokiem dotyczy „końca narodzin”. Ludzie mieliby być „hodowani w laboratorium”, a władcy świata będą decydować o tym, kto tak naprawdę przyjdzie na świat i kto jest wartościowy dla systemu.

Jakie były przepowiednie Baby Wangi na 2022 rok i które się sprawdziły?

Wśród jej wizji na rok 2022 znalazła się zapowiedź kataklizmów – ataków szarańczy, klęsk żywiołowych wywołanych zmianami klimatycznymi, a także inwazja kosmitów, jednak – co ciekawe - o wojnie wieszczka nie wspomniała.

Jasnowidzka mówiła także o „władzy Władimira” i „potędze Rosji”. A konkretnie: „Zbyt wiele poświęcono ofiar. Nikt nie może powstrzymać Rosji. Rosja zmiecie wszystko ze swojej drogi i stanie się władczynią świata”. W 1979 roku miała powiedzieć: „Wszystko będzie rozmarzać jak lód, tylko jedno pozostanie nietknięte – chwała Władimira, chwała Rosji”.

Przepowiednie Baby Wangi dla ludzkości

Baba Wanga, która twierdziła, że Bóg pozbawił ją „ludzkiego wzroku, ale dał inne oczy, by zobaczyła świat widzialny i niewidzialny”, przepowiedziała także losy ludzkości na 3 tysiące lat w przyszłość. Zgodnie z nimi w:

2046 roku każdy ludzki organ będzie mógł zostać stworzony od podstaw, a transplantacja organów będzie najbardziej skuteczną metodą leczenia

2088 roku pojawi się nowa choroba, w wyniku której ludzie będą się starzeć w ciągu chwili

2097 roku ludzie znajdą lekarstwo na tę chorobę

2164 roku „zwierzęta zmieniają się w pół-ludzi”

2167 roku powstanie system religijny obejmujący całą Ziemię

2170 roku wielka susza

2183 kolonia na Marsie staje się jądrowym supermocarstwem, które żąda niepodległości od Ziemi

2201 roku termojądrowe procesy na Słońcu zwalniają i spada temperatura na Ziemi

2271 roku zmianie ulegają pewne prawa fizyczne

2273 roku mieszają się wszystkie rasy i powstaje nowa

2279 roku ludzie odkrywają możliwość uzyskania energii „z niczego”

2288 roku ludzie potrafią cofać się w czasie i kontaktować się z obcymi

3005 roku wybuchnie wojna na Marsie, a trajektoria tej planety zostanie naruszona

3797 roku do tego czasu życie na Ziemi zniknie, ale rozwój ludzkości pozwala na zorganizowanie życia w innych układach planetarnych

3803 roku zaludnianie stopniowe nowej planety, ale jej klimat wpływa na mutacje u ludzi

4304 roku zostaje wynalezione lekarstwo na każdą istniejącą chorobę

4308 roku ludzie za sprawą mutacji są w stanie wykorzystać ponad 30 proc. możliwości swoich mózgów, a uczucie zła i nienawiści przestaje istnieć

4509 roku ludzie osiągają tak wysoki stopień rozwoju, że mogą rozmawiać z czymś, co nazywamy bogiem

4674 roku ludzie osiągają nieśmiertelność

5076 roku odkrycie granicy Wszechświata

5078 roku podjęcie decyzji o przekroczeniu granicy Wszechświata (40 proc. populacji jest przeciw)

5079 roku dochodzi do tego, co jasnowidzka nazywa końcem świata. Zgodnie z jej ostatnimi słowami wypowiedzialnymi przed śmiercią „nadejdą czasy cudów, kiedy nauka poczyni wielkie odkrycia w dziedzinie tego, co niematerialne. Będziemy świadkami nadzwyczajnych odkryć archeologicznych, które zasadniczo zmienią wiedzę o świecie starożytnym. Całe ukryte złoto wyjdzie na powierzchnię, opuszczając wody. Tak postanowiono z góry”.

