Crime Co 12 sekund ktoś pada w internecie ofiarą oszusta. Ludzie tracą miliony

Pomimo szeroko zakrojonych kampanii społecznych, ludzie wciąż masowo padają ofiarą internetowych oszustów. W pierwszej połowie 2023 roku konsumenci w Wielkiej Brytanii stracili w ten sposób 580mln funtów.

Oszuści w internecie są coraz sprytniejsi

Dane dotyczące oszustw popełnianych w internecie są zatrważające. Okazuje się, że do wyłudzenia pieniędzy online dochodzi na Wyspach co 12 sekund. Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku w UK doszło do 1,4 mln takich oszustw. Łączne straty z tytułu takich wyłudzeń oszacowano na 580mln funtów. A według ekspertów UK Finance, do końca 2023 roku gospodarstwa domowe stracą ponad 1 miliard funtów.

Na popularności coraz bardziej zyskują tzw. oszustwa romantyczne. Oszuści udają, że zakochują się w swoich ofiarach, a następnie proszą je o pieniądze. „Uwiedzione”

przez złodziei osoby straciły w UK do czerwca tego roku 18,5 miliona funtów. Poza tym znacznie wzrosła w ostatnim czasie liczba wyłudzeń pieniędzy przy użyciu skradzionych dokumentów tożsamości. Straty z tego tytułu oszacowano na 33 mln funtów.

W liczbach bezwzględnych ogromną liczbę oszustw stanowią płatności autoryzowane powiadomieniem push (ang. Authorised push payment, APP). W ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku straty z tytułu takich oszustw wyniosły 240 mln funtów, czyli o 22 proc. więcej niż o tej samej porze w roku ubiegłym.

Kryminaliści nie mają skrupułów

Eksperci ustawicznie ostrzegają przed dokonywaniem transakcji na podejrzanych stronach. A także zachęcają do zaznajomienia się z prawidłowymi procedurami płatności online, ponieważ kryminaliści są bezwzględni i zrobią wszystko, żeby spróbować zmanipulować swoje ofiary. – W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku bezwzględni przestępcy ukradli ofiarom, na drodze oszustwa, ponad pół miliarda funtów. Oprócz strat finansowych przestępstwa te często wiążą się z bezduszną manipulacją ofiary. To może spowodować szkody psychiczne i emocjonalne. Jedyny sposób na zapobiegnięcie oszustwom leży w tym, by inne sektory zrobiły znacznie więcej na rzecz uporania się z przestępczością. A do tej coraz częściej dochodzi na platformach internetowych – mówi Ben Donaldson, dyrektor zarządzający ds. przestępczości gospodarczej w UK Finance.

