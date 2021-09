CLUB MTV dołącza do programu szczepień NHS z EKSKLUZYWNYM BEZPŁATNYM koncertem dla tych, którzy się zaszczepili

Najnowsze dane pokazują, że szpitale odnotowują wzrost liczby nieszczepionych młodych dorosłych przyjętych z COVID-19. Osoby w wieku 18-34 lat stanowią obecnie więcej niż jedną piątą osób przyjętych do szpitala z wirusem.

Ekskluzywny, bezpłatny koncert, którego główną atrakcją jest Rudimental odbędzie się we wrześniu w Londynie dla tych, którzy przyjęli szczepionkę

Klub MTV, Megabus i lastminute.com dołączają do ogólnokrajowej akcji zachęcającej ludzi do szczepień

artykuł sponsorowany

Klub MTV dołączył do ogólnokrajowych starań, aby zaszczepić jak najwięcej osób przeciwko Covid-19. We współpracy z NHS, Club MTV zorganizuje ekskluzywny koncert z gwiazdami- Rudimental i Young T & Bugsey dla tych, którzy zostali zaszczepieni.

Każdy w wieku od 18 do 30 lat, kto został zaszczepiony już nawet jedną dawką przeciwko COVID-19, może wygrać bezpłatne bilety na wydarzenie o nazwie „The Reunion”, które odbędzie się w Londynie. Dalsze wsparcie dla kampanii szczepień zapewnia firma Megabus, która zapewnia zwycięzcom podróż do stolicy oraz firma LIVE (Live Music Industry Venues & Entertainment), która reprezentuje brytyjski przemysł muzyczny i organizator koncertów, która zachęciła swoich członków do zapewnienia dodatkowych nagród w postaci biletów na festiwale i koncerty w całym kraju.

The Reunion zgromadzi brytyjskie talenty w muzyki pop, R’n’B i elektroniki. Obok drum and bassowej grupy Rudimental i hip-hopowego duetu Young T & Bugsey wystąpią wokalistka Kelli-Leigh oraz DJ-e Andy Purnell i Martin 2 Smoove.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie podano łącznie 89 milionów szczepionek, w tym ponad 47 mln osób zaszczepiono pierwszą dawką (87,9%) i ponad 42 mln osób drugą dawką (77,4%). Ponad 71% osób w wieku 18-29 lat otrzymało już swoją pierwszą szczepionkę, pozostawiając około 29% młodych ludzi nieszczepionych i zagrożonych COVID-19. Najniższe zainteresowanie wśród osób poniżej 30. roku życia ma Londyn, gdzie odbędzie się impreza.

Według danych Public Health England najwyższy wskaźnik przypadków COVID-19 występuje wśród osób w wieku od 20 do 29 lat, przy czym wskaźnik przypadków wynosi 610,3 przypadków na 100 000 osób w ciągu siedmiu dni do 15 sierpnia, co oznacza spadek z tygodnia na tydzień z 685,1.

Ponieważ 44% młodych ludzi* podczas pandemii bardziej niż czegokolwiek innego brakuje kontaktów towarzyskich, „Reunion” pozwoli młodym ludziom znowu się spotkać i powrócić do wspólnie spędzanych dobrych czasów. Dostępnych jest jedynie 125 par biletów na to wydarzenie, które odbędzie się 15 września w Village Underground w Shoreditch we wschodnim Londynie.

Aby wygrać 2 bilety na The Reunion, uczestnicy muszą udostępnić oficjalną grafikę The Reunion lub przesłać na Instagram lub Twitter zdjęcie ze swoich szczepień w towarzystwie #GetYourShot i #ClubMTVTheReunion. Konkurs trwa do 12 września 2021 r., a wydarzenie odbędzie się w środę 15 września w godzinach 19:00-12:00 w Village Underground w Shoreditch.

Virginia Monaghan VP, Events & Experiences, VCN UK & Ireland (Club MTV) powiedziała:

„Ponieważ ostrożnie wracamy do życia takiego, jakie kiedyś znaliśmy, cieszymy się, że możemy wspierać NHS w tym wydarzeniu, które celebruje radość ze wspólnoty i muzyki. Imprezowicze mogą spodziewać się, że na The Reunion znajdą gwiazdorski skład, świeżą muzykę i nastrojową atmosferę, z której słynie Club MTV.”

Piosenkarka i autorka tekstów Kelli-Leigh, która wystąpi na ekskluzywnym koncercie, powiedziała:

„Pandemia uderzyła z ogromną siłą w przemysł muzyczny i wydarzenia na żywo, ale i w młodzież w Wielkiej Brytanii. Takie wydarzenia są wspaniałe, bo odnoszą się do tego, czego najbardziej brakuje młodym ludziom, starając się zrekompensować młodym ludziom i artystom ten stracony czas. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki wprowadzeniu szczepionek zaczynamy osiągać punkt zwrotny na drodze powrotnej do normalności”.

Rząd nawiązał również współpracę z aplikacjami randkowymi, platformami mediów społecznościowych i dużymi firmami, takimi jak Uber, lastminute.com Asda i Deliveroo, w zakresie reklam i zachęt do szczepienia się. Na przykład lastminute.com oferuje kartę podarunkową o wartości 30 GBP na pakiety wakacyjne dla osób powyżej 18. roku życia, które zarezerwują wakacje pomiędzy 20 a 31 sierpnia 2021 r., Asda zaoferuje kupony o wartości 10 GBP na swoją markę odzieżową George w wybranych sklepach dla osób od 18 do 30 roku życia, którzy wydadzą na ubrania 20 funtów lub więcej, a Deliveroo rozda tysiące kuponów o wartości 5 funtów w nadchodzących tygodniach.

Dane z Public Health England (PHE) pokazują, że szczepionki przeciw COVID-19 są wysoce skuteczne przeciwko hospitalizacji z wariantu Delta (B.1.617.2), dominującego szczepu w Wielkiej Brytanii. Analiza pokazuje, że szczepionka po dwóch dawkach Pfizer-BioNTech jest skuteczna w 96%, a szczepionka Oxford-AstraZeneca w 92% przeciwko hospitalizacji.

We wszystkich grupach wiekowych prawdopodobieństwo wystąpienia objawów przez ponad 28 dni po zakażeniu poszczepiennym zmniejszyło się w przybliżeniu o połowę po dwóch szczepieniach.

Od września ludzie będą musieli okazać dowód, że otrzymali dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, aby wejść do klubów nocnych i na inne duże wydarzenia, będą także zachęcani do wykonania szybkich testów na Covid-19 przed wydarzeniem. Około 1 na 3 osoby z COVID-19 nie ma objawów, dlatego zachęcamy wszystkich do wykonywania szybkich testów dwa razy w tygodniu w domu.

Szacuje się, że program szczepień przeciwko COVID-19 uratował około 100 000 istnień ludzkich i zapobiegł 82 100 hospitalizacjom i 24 milionom infekcji w samej Anglii, jak wynika z najnowszych danych modelowania z Public Health England i Cambridge University.

Szczepionki są dostępne bezpłatnie w tysiącach ośrodków szczepień, gabinetów lekarskich i aptek. Około 98% ludzi mieszka w promieniu 10 mil od centrum szczepień w Anglii, a szczepienia odbywają się w takich miejscach, jak meczety, domy kultury i stadiony piłkarskie.

Doktor i DJ, Bodalia, dodaje:

„Wspaniale jest widzieć, jak przemysł muzyczny wspiera program szczepień. Jako lekarz i DJ chcę, aby wszyscy cieszyli się życiem w poczuciu bezpieczeństwa, kiedy wróciły możliwość wyjścia do klubu czy na imprezy muzyczne. Jeśli jeszcze nie zdążyłeś otrzymać szczepionki, teraz naprawdę nadszedł czas, aby zgłosić się i zarezerwować pierwszą i drugą dawkę. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, poproś o odpowiedź NHS lub swojego lekarza pierwszego kontaktu”.

Odwiedź www.getyourshot.co.uk, aby dowiedzieć się, jak wygrać bilety na koncert. Najnowsze informacje na temat szczepienia przeciwko Covid-19 można znaleźć na stronie nhs.uk