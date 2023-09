Kryzys w UK City Hall wprowadził restrykcyjną politykę klimatyczną. A urzędnicy wylatali 700 000 km

Od 29 sierpnia tego roku, po rozszerzeniu stref ULEZ na wszystkie gminy Wielkiego Londynu, stolica Wielkiej Brytanii ma jedną z najbardziej restrykcyjnych polityk klimatycznych na świecie. Tymczasem Sadiq Khan i jego urzędnicy wylatali od siedmiu lat blisko 700 000 km.

Polityka klimatyczna tylko w stosunku do zwykłych śmiertelników?

City Hall w Londynie przez ostatnich kilka lat znacząco zaostrzył politykę klimatyczną. Początkowo w brytyjskiej stolicy strefę Ultra Low Emission Zone wprowadzono jedynie w ścisłym centrum. W październiku 2021 r. została ona poszerzona aż 18-krotnie. Objęła wszystkie ulice w obrębie północnej i południowej obwodnicy. Wreszcie z końcem sierpnia tego roku strefa ultra niskiej emisji została rozszerzona na wszystkie gminy Wielkiego Londynu.

Mieszkańcy Wielkiego Londynu przystąpili do szeroko zakrojonych protestów. W rzeczywistości bowiem wielu z nich zostało pozbawionych możliwości swobodnego poruszania się po mieście. Wjazd do strefy Ultra Low Emission Zone kosztuje teraz 12,5 funta dziennie, a opłaty obejmują właścicieli samochodów z silnikiem benzynowym, który nie spełnia norm Euro 4 oraz samochodów z silnikiem wysokoprężnym, który nie spełnia norm Euro 6. Za poruszanie się po obszarze Wielkiego Londynu muszą zatem zapłacić od 29 sierpnia wszyscy właściciele samochodów z silnikiem benzynowym wyprodukowanych przed 2006 r. lub samochodów na Diesel kupionych przed wrześniem 2015 r.

Przeczytaj też:

Ograniczenie prędkości wzrośnie z 30mph do 20mph Breaking News

Sadiq Kan i jego urzędnicy wylatali 700 000 km

Sadiq Khan udał się właśnie do Nowego Jorku, by wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przy okazji burmistrz Londynu będzie uczestniczył w Szczycie Ambicji Klimatycznych, a także pojawi się u boku księcia Williama na Szczycie Innowacji Earthshot Prize. Celem wizyty burmistrza Londynu w Nowym Jorku będzie promowanie stref ULEZ. Jednak z związku z najnowszą delegacją Khana, dziennikarze nie pozostawili na nim suchej nitki. Zarzucono mu, że uciska najbiedniejszych, rozszerzając strefę ULEZ w Londynie, podczas gdy i on, i jego współpracownicy, często korzystają z transportu lotniczego. Dziennikarze podali, że Khan wraz z urzędnikami wylatał od siedmiu lat 430 000 mil. A zatem blisko 700 000 km.

Opozycja grzmi i krytykuje zasięg stref ULEZ

Sadiq Khan i jego zespół pokonali wystarczająco dużo mil lotniczych, aby polecieć na Księżyc, a mimo to mają czelność nakładać podatek Ulez na najbiedniejszych i pouczać nas o zmianach klimatycznych – mówi rozgniewana Susan Hall, kandydatka torysów w przyszłorocznych wyborach na burmistrza Londynu. A wtóruje jej Howard Cox, naukowiec sprzeciwiający się ekspansji Ulez, mówiąc: – Jakim burmistrz Londynu jest hipokrytą. To właśnie charakteryzuje nieuczciwego przywódcę naszej stolicy, który o niczym nie ma pojęcia. Który tak bardzo nie ma styku ze zwykłymi wyborcami. Oni mu nie zapomną jego hipokryzji idąc w przyszłym roku do urn wyborczych.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zmiana czasu 2023: Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy?

Spór konserwatystów o podwyżkę benefitów od 2024

Czy zarabiając 4 tys. funtów w UK opłaca się wracać do Polski?